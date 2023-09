Schlangenlinien mit zwei Promille

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat, so hoch war der Pegel des Autofahrers. © MM-Archiv

Ein bisserl arg beschwingt ist am Freitagabend ein 41-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis nach Hause gefahren. Es lag weniger an seiner guten Laune als an seiner erheblichen Alkoholisierung.

Eitting - Zwei Promille ermittelte die Erdinger Polizei, nachdem sie gegen 20.30 Uhr den Mann auf der Kreisstraße ED19 zwischen Erding und Eitting gestoppt hatte. Dabei war er durch eine Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen. Einmal kam er sogar von der kurvenreichen Fahrbahn, fuhr dann aber weiter.



Nun hat er ein Strafverfahren als Hals. Ab 1,1 Promille gilt man nämlich als „absolut fahruntüchtig“. Das bedeutet eine hohe Geldstrafe sowie ein mehrmonatiger Verlust seines Führerscheins. ham