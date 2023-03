Heiße Nacht für die Feuerwehr: Brandstiftung und ein schwerer Unfall

Völlig deformiert wurde der VW-Bus nach dem Aufprall gegen den Baum. © Feuerwehr

Arbeitsreiche Stunden für die Rettungskräfte im nördlichen Landkreis Erding:

Erding - Erst ereignete sich am Montagabend ein schwerer Unfall, dann brach nachts ein Feuer aus. Die Kripo Erding vermutet Brandstiftung.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße ED2 zwischen Kirchberg und Wartenberg. Am Steuer des VW-Bus saß eine 45-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Erding. Laut Polizei kam der aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass die Leitstelle Erding einen Rettungshubschrauber alarmierte, der das Opfer in eine Münchner Klinik flog. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 25 000 Euro. Die Feuerwehr Wartenberg war mit 25 Mann im Einsatz.

Lichterloh in Flammen stand der Stadel bei Eitting. Wer hat hier gezündelt. © Feuerwehr

In der Nacht auf Dienstag gegen 1.30 Uhr wurde dann die Feuerwehr Eitting zu einer Scheune zwischen Fasanenweg und Isarkanal gerufen. Bei deren Eintreffen stand diese bereits unrettbar in Vollbrand. Zeugen hatten den Notruf gewählt. Die Feuerwehr pumpte Wasser aus einem Löschweiher. Es entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kripo schließt vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. ham