Mit zwei Promillesteckengeblieben

Eitting – In einer Schneeverwehung ist der Wagen eines 37-Jährigen am Samstagmorgen in Eitting stecken geblieben.

Daher benötigte der Mann einen Abschleppdienst. Die Polizei berichtet, dass dem Mitarbeiter des Abschleppdienstes bei dem Autofahrer starker Alkoholgeruch auffiel. Daher rief er die Polizei. Als der 37-Jährige das realisierte, entfernte er sich zunächst, wurde jedoch zügig gefunden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille Alkohol. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Erding gebracht.