Aus Massimo wird Dea: Italiener in Eitting mit neuer Pächterin

Von: Daniela Oldach

Neue Pächterin: Vyara Dzhambazova im Ristorante Dea. © oldach

Die Eittinger können sich nun wieder italienische Küche schmecken lassen. Vyara Dzhambazova hat an der Oberen Hauptstraße ihr „Ristorante Dea“ eröffnet.

Eitting – Dzhambazova hat die Räumlichkeiten des früheren „Da Massimo“ gepachtet und serviert dort Pasta, Pizza, italienische Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte sowie Desserts. Bei schönem Wetter locken die Sitzplätze im Freien. Zudem hat sie das Lokal aufgemöbelt, das in rustikal-edlem Chic erstrahlt.

Eitting: Pasta und Pizza im früheren „Da Massimo“

Die gebürtige Bulgarin hatte in ihrer alten Heimat zehn Jahre ein Restaurant am Strand betrieben, bevor sie Erfahrungen in Norwegen sammelte. Seit rund zehn Jahren ist die 45-Jährige im Landkreis beheimatet.

„Jetzt muss sich das Dea erst einmal etablieren. Später möchte ich dann auch Speisen aus der Balkanküche anbieten“, verrät sie. Dann wird die Karte weiteres internationales Flair mit Schwerpunkt Bulgarien bekommen. „Dea“ bedeutet übersetzt „Göttin“. „Das ist kurz und gut zu merken“, erklärt Dzhambazova ihre Wahl.

„Ristorante Dea“ in Eitting hat nicht mit Personalmangel zu kämpfen

Personell ist ihr Team gut aufgestellt, mit Personalmangel hat sie nicht zu kämpfen. Geöffnet hat das „Ristorante Dea“ dienstags bis sonntags von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr. Warme Küche wird bis 22 Uhr serviert. Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Am Montag ist Ruhetag.

