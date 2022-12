Der Herr der Streuobstwiese: Sebastian Strasser erhält Ehrenurkunde

Teilen

Die Ehrenurkunde erhielt Sebastian Strasser von der Vereinsvorsitzenden Rita Faltlhauser. © verein

In der Herbstversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Eitting gab es neben der Ehrenurkunde für Sebastian Strasser einen umfangreichen Vortrag von Kräuterpädagogin Marianne Wimmer.

Eitting – Auszeichnung für Sebastian Strasser: Ihm wurde in der Herbstversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Eitting im Fischerbräu die Ehrenurkunde verliehen. Vorsitzende Rita Faltlhauser würdigte damit Strassers langjähriges Engagement. Bereits seit 25 Jahren übernehme er die Pflege der Streuobstwiese in Reisen, teilt der Verein mit. Der Vorstand dankte ihm dafür herzlich und würde sich künftig über das Engagement weiterer Helfer freuen.

Zuvor hatte Faltlhauser berichtet, dass das durch den Kräuterbuschenverkauf eingenommene Geld in diesem Jahr an die Stiftung „Projekt Omnibus“ in München gespendet werden soll. Außerdem erklärte sie in ihrem Rückblick, dass wieder jede Menge Apfelsaft gepresst werden konnte, der im Hofladen der Familie Zollner zum Verkauf stehe. Zudem habe der Verein Mitgliedskarten erstellt und diese verteilt.

Anschließend hielt Kräuterpädagogin Marianne Wimmer einen informativen Vortrag mit dem Titel „Garten von A – Z“, der eine große Vielfalt an Themen umfasste. So wurden beispielsweise Tipps zum Einkauf von Gewächsen und deren Anbaumöglichkeiten gegeben und diskutiert. Außerdem besprach Wimmer mit den Mitgliedern Sichtschutzoptionen, Hochbeete, Schädlingsbefall sowie das Mähen und Einwintern von Gärten.