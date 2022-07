Sie haben Eitting viel gegeben

Gemeinderäte und Altbürgermeister Wiester mit coronabedingter Verspätung verabschiedet

Von Daniela Oldach schließen

„Wir haben 132 Jahre Gemeinderat zu ehren und zwölf Jahre Bürgermeister. Das ist eine ganz beachtliche Leistung“: Mit gut zwei Jahren Verspätung, bedingt durch die Pandemie, verabschiedete Eittings Bürgermeister Reinhard Huber die ausgeschiedenen Gemeinderäte Korbinian Mayer, Franz Wurzer, Johann Schwarz, Josef Schmidt und Paul Wiester sowie seinen Vorgänger Georg Wiester. Im Postwirt wurde ausgiebig gefeiert. Zudem trugen sich die ehemaligen Räte ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Eitting – Huber selbst hatte als Gemeinderat und Vizebürgermeister mit den ausgeschiedenen Räten zusammengearbeitet. „Es hat einer den anderen respektiert und geschätzt“, blickte er zurück. Im kleinen Rahmen wurde Wiester schon am 14. September vergangenen Jahres zum Altbürgermeister ernannt. „Das war auch lange überfällig“, so Huber. Dabei hatte sich Wiester auch schon ins Goldene Buch eingetragen. Jetzt ist er mit Leib und Seele stolzer Vierfach-Opa. Gerne erinnert sich der 70-Jährige aber an seine aktive Zeit zurück.

Dabei vergaß er auch nicht, Rudi Brand anzusprechen. Der frühere Vizebürgermeister, ehemaliger Fußballkamerad und Freund, war 2017 gestorben. „Man kann es nicht immer jedem recht machen. Manche wechseln sogar die Straßenseite, wenn sie mich sehen“, räumte Wiester ein und bedankte sich auch bei seiner Ehefrau Adelgund für ihre Unterstützung. „Ich wünsche der Gemeinde Eitting eine gute Zukunft. Bleibt’s gsund“, schloss der Altbürgermeister.

36 Jahre lang hatte Franz Wurzer dem Gemeinderat angehört. Bei den Kommunalwahlen 2020 stellte er sich nicht mehr zur Wahl. „Er hat ganz viel für seine Ortschaft gegeben“, sagte Huber zu dem Gadener. So hätte das Schützenheim ohne sein Engagement und seine Unterstützung wohl nicht gebaut werden können. „Es war eine schöne Zeit“, blickte Wurzer zurück. Neben einer Urkunde durfte er sich über die Bürgermedaille in Silber freuen. Diese Auszeichnung bekamen auch Schmidt, Mayer und Paul Wiester.

Der Eittingermooser Schmidt war 30 Jahre im Gemeinderat und ist vielen auch als langjähriger Kommandant der Eittingermooser Feuerwehr bekannt. Dieses Amt hatte er 24 Jahre inne. „Ich war der Einzige vom Moos. Da war ich auch stolz“, meinte der langjährige Ortssprecher, der ebenfalls nicht mehr kandidiert hatte. Auf 24 Jahre Gemeinderat bringt es Korbinian Mayer, der die gesamte Zeit über auch als Ortsreferent für Reisen zuständig war. Zudem war er im Haupt- und Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Vertreter bei der Gemeinschaftsversammlung und im Klimaschutzbeirat.

„Es hat alles gepasst, aber es gibt auch noch ein Leben nach dem Gemeinderat“, meinte Paul Wiester über seine 18-jährige Tätigkeit als Gremiumsmitglied. Zeitgleich mit Huber hatte er 2002 begonnen. Schwarz bleibt nach sechsjähriger Tätigkeit zwar nicht dem Gemeinderat, wohl aber als Feldgeschworener und Obmann aktiv. Kürzlich wurde er erst dazu ernannt.

Verhindert waren Wolfgang Lenz und Johann Scharl jun. Lenz war zwölf Jahre im Gemeinderat und die ganze Zeit im Rechnungsprüfungsausschuss. Je eine Amtsperiode war er Sportreferent und Mitglied im Klimaschutzbeirat der Gemeinden Eitting, Oberding und Moosinning.

Scharl gehörte dem Rat sechs Jahre an, war Verbandsrat im Abwasserzweckverband Erdinger Moos sowie je drei Jahre im Haupt- und Bauausschuss sowie Holznutzanteiler-Referent. Beide hatten bei den Wahlen 2020 nicht mehr kandidiert.