Stabwechsel im Jubiläumsjahr

Von: Daniela Oldach

Die neue Vorstandsriege der Feuerwehr Eitting (v. l.): Vorsitzender Albert Thaler, Werner Scharl, Christoph Röslmair, Anton Angelhuber, Franz Hatzl, Bürgermeister Reinhard Huber, Stellvertreter Sebastian Hintermaier, Thomas Erber, Veronika Mühlhuber, Michael Reithmeier, Jonas Hatzl, Jacob Lange und Joseph Faltlhauser. © Daniela Oldach

Albert Thaler ist neuer Vorsitzender der Feuerwehr Eitting, auch das Programm für Gründungsfest steht bereits.

Eitting – Albert Thaler ist der neue Vorsitzende der Feuerwehr Eitting, die heuer ihren 150. Geburtstag feiert. In der Mitgliederversammlung am Sonntag im Gasthaus Zur Post stellte sich der bisherige Chef Klaus Fuchs bei den Wahlen nicht mehr zur Verfügung. Seit 20007 war Fuchs in der Vorstandsriege engagiert – zuerst vier Jahre als stellvertretender Vorsitzender, ab 2011 dann als Vorsitzender.

Die rot-silber gestreifte Kordel, die der Vorsitzende als Zeichen an seiner Schirmmütze trägt, überreichte Fuchs gleich an den 37-jährigen Thaler. Mit Sebastian Hintermaier kann dieser auf einen bewährten Stellvertreter bauen. Die Führungsriege ergänzen Schriftführerin Veronika Mühlhuber (bisher Albert Thaler), zweiter Schriftführer Christoph Röslmair (bisher Karlheinz Eberhart), Kassenwart Michael Reithmeier (bisher Michael Langer), zweiter Finanzchef Franz Hatzl sowie die Beisitzer Jonas Hatzl, Thomas Erber, Werner Scharl, Jacob Lange und Joseph Faltlhauser.

Aktiv sind die Floriansjünger heuer gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen rücken sie aus, wenn sie gerufen werden. Zum anderen laufen die Vorbereitungen für das Gründungsfest zum 150-jährigen Bestehen auf Hochtouren.

Gefeiert wird von Donnerstag, 3. August, bis Montag, 7. August. „Und da ist viel geboten“, sagte Thaler, der auch Festausschuss-Vorsitzender ist. Nachdem von 3. bis 5. August Partys sowie ein Senioren- und Familiennachmittag auf dem Programm stehen, gibt es jetzt auch eine Planung zum Festsonntag, 6. August. Los geht’s um 6 Uhr mit dem Weckruf und dem Weißwurstessen im Festzelt an der Berglerner Straße. Dort wird auch der Festgottesdienst gefeiert. Nach dem Mittagessen ist ein großer Festzug durch den Ort geboten. Angeführt werden soll dieser von historischen Fahrzeugen. „Es wird aber kein klassisches Oldtimertreffen. Wir wählen die Fahrzeuge vorher aus“, so Thaler. Sie sollen nach Möglichkeit aber einen Bezug zur Feuerwehr haben.

Danach marschieren die Feuerwehrler sowie die Kollegen im Landkreis und die Ortsvereine der Gemeinde. Als Patenverein der Eittinger sollen die Floriansjünger aus Eittingermoos kommen. Da ist aber noch nichts in trockenen Tüchern. Zuerst müssen die Eittinger beim Patenbitten am 11. März antreten.

Zum Abschluss kommt am 7. August Hubert Aiwanger nach Eitting. Der stellvertretende Ministerpräsident spricht beim politischen Abend im Festzelt. Bis es soweit ist, werden die Floriansjünger noch des Öfteren zu Einsätzen gerufen werden. Im vergangenen Jahr war dies 67 Mal der Fall. „17 Einsätze mehr als noch 2021“, bilanzierte Kommandant Anton Angelhuber. 32 Mal waren es technische Hilfeleistungen, 24 Brandeinsätze, acht Sicherheitswachen beim Fest des FC Eitting sowie drei sonstige Einsätze. Zusammen mit den Übungen leisteten die 79 Aktiven 3185 Stunden ehrenamtlichen Dienst am Nächsten. Insgesamt besteht die Feuerwehr aus 409 Mitgliedern, davon sind elf Ehrenmitglieder.

Sorgen bei der Nachwuchsarbeit gibt es bei der Wehr nicht. „Es läuft im Moment hervorragend. Endlich hatten wir auch wieder ein normales Jahr“, freute sich Jugendwart Christoph Röslmair. 21 aktive Jungfeuerwehrler waren es zum Jahresende. „Und heuer haben wir schon wieder einen dazubekommen“, so Röslmair. Zwölf Übungen, ein Tag der offenen Tür, ein Projektmarathon oder das Pflanzen von vier Apfelbäumen: Die Jugendgruppe war sehr aktiv. Sechs Jugendfeuerwehrler rückten zu den Erwachsenen nach.

Festzug mit historischen Wagen