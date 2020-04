Storchenpaar macht sich‘s in Eitting gemütlich

Zwei Saisongäste hat unser Leser Michael Söhl in Eitting auf dem Kamin der Bäckerei Emslander fotografiert. Nach einigen Jahren haben sich in Eitting wieder zwei Störche niedergelassen. Vielleicht sind es auch bald schon mehr?

Eitting - „Es ist ein schöner Ausblick von meinem Küchenfenster in der aktuell schwierigen Lage“, sagt Söhl.

Das Foto hat er schon vor vier Wochen gemacht. „Ich melde mich erst jetzt, da ich damals noch nicht wusste, ob die Störche auch in Eitting bleiben. In den vergangenen Jahren kamen welche für ein oder zwei Tage und sind dann wieder weggeflogen“, berichtet Söhl. „Heuer bleiben sie anscheinend und sind auch fleißig am Nest bauen.“