Concordia Eitting: Trotz Pandemie höchster Mitgliederstand der Vereinshistorie

Von: Gabriele Gams

Gewählt (v. l.): Bürgermeister Reinhard Huber mit Thomas Klinger, Martin Erber, Max Klinger, Michael Grüner, Franziska Zollner, Marianne Kreuzpointner, Manfred Prech, Manja Neumann, Georg Zollner und Christian Strasser Nicht im Bild: Franz Kreuzpointner, Lukas Mayr. © Gams

Viel los war zuletzt bei den Eittinger Concordia-Schützen. Neben allerlei positiver Nachrichten standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung.

Eitting – Kassier Christian Strasser informierte die Mitglieder über solide Finanzen. Sein Bericht umfasste wegen der zuletzt coronabedingt ausgefallenen Versammlungen drei Jahre. Ende 2019 wurde ihm zufolge mit dem Einbau von elektronischen Schießanlagen begonnen, die Arbeiten konnten aufgrund der vielen Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder vor dem ersten Lockdown abgeschlossen werden. Trotz der hohen Kosten für die zehn elektronischen Anlagen, der Anschaffung eines Gewehres und Ausrüstung für die Schützen konnte laut Strasser ein leichtes Plus in der Kasse verzeichnet werden. Für den Standumbau gab es auch viele Zuschüsse, so dass sich die Kosten für den Verein in Grenzen gehalten hätten.

Schriftführerin Franziska Zollner blickte auf die Pandemie-Jahre zurück. 2021 wurde die Einweihung der neuen Schießstände gefeiert, erst 2022 lief der Betrieb wieder normal.

Der Mitgliederstand ist mit derzeit 205 Mitgliedern auf dem Höchststand der Vereinsgeschichte. Trotz der Pandemie wuchs die Mitgliederzahl an.

Sportleiter Thomas Klinger berichtete von den Ergebnissen im Rundenwettkampf. Im Aufbau befindet sich die Jugend, für die Saison 2022/23 wurde eine Jugendmannschaft zum Rundenwettkampf gemeldet. Im diesjährigen Sparkassenpokal erreichten die Eittinger Schützen die 2. Runde und schieden dann gegen Falke Aufkirchen aus.

Auch bei den Böllerschützen war aufgrund der Pandemie nicht viel Betrieb. In diesem Jahr waren es wieder mehr Termine mit Böllertreffen und Arbeitstagungen. Im Verein sind derzeit jeweils sechs Hand- und Schaftböller, zwei Böllerkanonen und ein Säbel vorhanden.

In seinem Grußwort freute sich Bürgermeister Reinhard Huber über die Beteiligung des Vereins am Ferienprogramm und lobte die Jugendarbeit.

Die anstehende Wahl ging per Akklamation unter der Leitung Hubers zügig über die Bühne, und alle Ämter wurden für die kommenden zwei Jahre mit dem bewährten Personal wiederbesetzt.

Der Vorstand:

Schützenmeister: Max Klinger, 2. Schützenmeister: Martin Erber; Kassier: Christian Strasser, 2. Kassier: Michael Grüner; Schriftführerin: Franziska Zollner, 2. Schriftführer: Georg Zollner; Sportleiter: Manfred Prech, 2. Sportleiter: Lukas Mayr; Jugendleiterin: Manja Neumann, 2. Jugendleiter: Thomas Klinger; Damenleiterin: Marianne Kreuzpointner; Kassenprüfer: Michael Söhl und Josef Badmann; Abteilungsleiter Böller: Franz Kreuzpointner, 2. Abteilungsleiter Böller: Martin Erber; Waffen- u. Schießstandwarte: Bernhard Wosnitza und Andreas Maier; Beisitzer: Andreas Maier, Andreas Heilmeier, Christian Balikic, Georg Fuchs, Ivan Balikic, Manfred Wiest und Markus Wiester; Fähnrich: Christian Balikic.