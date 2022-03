Folgenreicher Unfall nahe Flughafen München: Frau schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Befreiung der Schwerverletzten gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig. © Günter Herkner

Auf der Flughafentangente Ost ist am Montag ein Wagen eine Böschung hinuntergestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Autofahrerin in eine Klinik.

Eitting - Auf der Flughafentangente Ost hat sich am Montagmittag ein folgenreicher Unfall ereignet. Dabei wurde eine 85-Jährige so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden musste.

Unfall nahe Flughafen München: FTO längere Zeit komplett gesperrt

Zum Hergang teilt die Polizei mit, dass die Frau aus noch unbekannten Gründen auf Höhe der Abzweigung Erdinger Allee/Flughafen mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Staatsstraße abgekommen sei. Der Wagen stürzte die Böschung hinunter. Die Befreiung der Landshuterin gestaltete sich aufwändig.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Die FTO war längere Zeit komplett gesperrt. Die Erdinger Polizei versucht nun, den Hergang zu ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden.

Unfall auf Flughafentangente: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz waren die Feuerwehren Schwaig, Eitting, Oberding, Notzing, Altenerding und Erding, BRK und Notarzt aus Freising sowie der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 1. ham

Lesen Sie auch Betrunkene schlägt Schneise der Verwüstung Eine Schneise der Verwüstung geschlagen hat am Sonntagnachmittag eine Oberdingerin, nachdem sie sich völlig betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Sie richtete einen Gesamtschaden von über 70 000 Euro an. Betrunkene schlägt Schneise der Verwüstung Brand in alter Wiflinger Brauerei Rund 100 Einsatzkräfte sind in der Nacht auf Montag nach Wifling ausgerückt – zu einem Brand in der früheren Brauerei an der Hauptstraße. Brand in alter Wiflinger Brauerei

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie hier.