Unsere Grüne Glasfaser zieht sich auch in Eitting zurück

Von: Daniela Oldach

Schnelles Internet, flächendeckend bis in die Außenorte: So lautete das Versprechen der Firma Unsere Grüne Glasfaser auch in Eitting. Doch nun beerdigt das Unternehmen seine Pläne. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Nach Wartenberg nun also auch in Eitting: Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser zieht beim Breitbandausbau zurück. Damit zu tun hat nicht zuletzt die Telekom.

Eitting – Die Telekom bootet auf der Überholspur der schnellen Datenautobahn das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) auch in der Gemeinde Eitting aus. Wie berichtet, hat sich die UGG aus Ismaning mit dem Glasfaserausbau in Wartenberg zurückgezogen. Das trifft vor allem die Außenorte schwer. In der Eittinger Gemeinderatssitzung diese Woche gab Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) jetzt auch das UGG-Aus in seiner Kommune bekannt.

Die Telekom hat mit der Versorgung von Hauptorten einen strategischen Schachzug gelandet, der voll aufzugehen scheint. Fleißig wird die Werbetrommel gerührt, dass rund 750 Haushalte in Eitting ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Die UGG hatte hingegen betont, dass alle in der Kommune das schnelle Internet bekommen sollen. Doch mit der Telekom-Konkurrenz in Eitting wird es für die UGG unwirtschaftlich. Wer mit der UGG bereits einen Kontrakt abgeschlossen hat, wird in Kürze Post mit der Vertragsstornierung bekommen.

Die Telekom-Vertreter haben hingegen schon mit der Kommune Kontakt aufgenommen. Mitte Februar soll es zu einem Termin im Rathaus kommen. „Die wollen von uns schon das Okay, wo sie aufreißen dürfen“, sagte Bürgermeister Huber.

Die anderen Ortsteile wie Gaden oder Reisen werden von der Telekom aber nicht erschlossen. Das möchte Ratsmitglied Konrad Zollner (CSU) nicht so einfach hinnehmen. „Wir sollten darüber nochmal mit ihnen reden“, regte er an.

Veröffentlicht hat die Telekom bereits eine Skizze ihres potenziellen Ausbaugebiets. „Der Eittinger Fischerbräu ist hier angeblich auch schon nicht mehr mit drin“, sagte Martin Lenz (WG Gemeindefriede).