„Vertrauen in Wurzer ist nachhaltig beschädigt“

Von: Markus Schwarzkugler

Im Visier von Politik und Justiz: das Unternehmen Wurzer in Eitting. © Roland albrecht

Nach Bekanntwerden der illegalen Machenschaften, die es bei Wurzer Umwelt in Eitting gegeben hat (wir berichteten), reagiert die Kreistagsfraktion der Erdinger Grünen mit Fassungslosigkeit. „Unser Vertrauen in die Firma Wurzer ist nachhaltig beschädigt“, heißt es in einer Stellungnahme.

Eitting – Von den Vorgängen habe man erst aus der Zeitung erfahren. Nun fordern die Grünen Aufklärung und haben Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) einen kritischen Fragenkatalog geschickt, der unserer Zeitung vorliegt. Das Ganze „lässt uns sehr daran zweifeln, ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Landkreis Erding weiterhin möglich sein kann“, schreibt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Helga Stieglmeier.

Wie berichtet, hat das Amtsgericht Erding vergangenen November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einen Strafbefehl gegen Inhaber und Ex-Geschäftsführer Wolfgang Wurzer erlassen, den dieser akzeptiert hat. Darin enthalten: eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung und die Rückzahlung von Erträgen aus illegalen Geschäften in Höhe von einer halben Million Euro. Es geht um unerlaubtes Betreiben von Anlagen in zehn Fällen, illegalen Umgang mit Abfällen und wettbewerbsbeschränkende Absprache bei Ausschreibungen. Letzteres bestreitet Wurzer jedoch.

Die Grünen fordern Aufklärung, nicht zuletzt deshalb, weil der Kreistag in den entsprechenden Ausschüssen „über die Vergabe von Leistungen, auch über die Vergabe von Aufträgen an die Firma Wurzer in nicht unerheblichem Umfang“ entscheide.

Der Landkreis Erding hat diverse Verträge mit dem insgesamt 400 Mitarbeiter zählenden Unternehmen. Dazu gehört die Verwertung von Biomüll, die zum Jahresende ausläuft und aktuell neu ausgeschrieben wird.

Klare Worte richten die Grünen an das Unternehmen selbst: „Von der Firma Wurzer erwarten wir umfassende Aufklärung, auch darüber, was seit November 2022 nachvollziehbar unternommen wurde. Hier interessiert uns besonders der korrekte Umgang bei der Entsorgung mit Müll und der weitere Umgang mit Ausschreibungen.“ Dass sich die Firma laut ihrem Anwalt der Läuterung verschrieben hat, sei für die Fraktion nicht ausreichend.

Kritisch sind auch die Fragen an den Landrat. So wollen die Grünen etwa wissen, ob das Landratsamt von dem Strafbefehl wusste – „wenn ja, warum wurde der Kreistag nicht informiert?“ Zudem fragen die Grünen nach dem Umfang der Arbeiten der Firma Wurzer für den Landkreis und danach, was das Landratsamt nun nach den Medienberichten unternehmen wolle.

Zwischen 2018 und 2022 fanden wie berichtet 15 (angekündigte) Vor-Ort-Begehungen der Immissionsschutzbehörde statt. „Hält das Landratsamt dieses Vorgehen für eine wirkungsvolle Kontrolle mit der Aussicht, bei Verstößen tatsächlich etwas zu finden?“, fragt Stieglmeier kritisch zu den Kontrollmechanismen im Amt.