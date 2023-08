Feuerwehr Eitting feiert 150-Jähriges: Vier Tage Party, aber immer einsatzbereit

Nur das Wetter spielt nicht mit

Von Daniela Oldach

Endspurt beim Jubiläum „150 Jahre Feuerwehr Eitting“: Heute Abend gastiert der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger beim politischen Abend im Festzelt an der Berglerner Straße. Dort ging es in den vergangenen vier Tagen schon hoch her. Kabarett, Senioren- und Familiennachmittag, Doppelkonzert von Oimara und Gsindl und als Höhepunkt der gestrige Festsonntag. Einziger Wermutstropfen: Das Wetter spielte nicht mit, so dass wegen des Windes der Festzug abgesagt werden musste.

Eitting – Für die Feuerwehrler warf das Jubiläumsfest schon rund eineinhalb Jahre vorher seine Schatten voraus, denn so lange sind sie schon am Planen. Am vergangenen Montag beim Zeltaufbau waren den ganzen Tag über rund 100 Freiwillige im Einsatz und halfen mit. „Die Einsatzbereitschaft ist aber weiterhin gewährleistet“, sagte Kommandant Anton Angelhuber. Und so mussten am Montagabend einige Kollegen zu einem Unfall auf die A92 ausrücken, der jedoch glimpflich ausgehen sollte. Und auch beim ersten Festtag, dem bayerischen Kabarettabend, wurden sie verständigt. Die Alarmierung entpuppte sich jedoch als Fehlalarm bei Wurzer Umwelt.

Bei der Boarisch Party mit den Münchner G’schichten war im Zelt weniger los, viele Gäste waren angesichts des Wetters noch im Freien. Hoch her ging es beim Familiennachmittag und beim Doppelkonzert am Samstag. 30 Gäste kamen dabei sogar mit einem eigens gecharterten Bus aus Wasserburg am Inn. Die Lösung: Ein Hochzeiter in spe feierte in Eitting seinen Junggesellenabschied.

Eine weitere Anreise, nämlich rund 500 Kilometer, hatte die Delegation der Feuerwehr Wilsenroth um ihren Vorsitzenden Harald Richter auf sich genommen. Knapp 70 Gäste aus dem mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg machten sich auf den Weg, um mit ihrem Patenverein gemeinsam zu feiern.

Pfarrer Philipp Kielbassa zelebrierte gestern einen kurzweiligen Festgottesdienst, der wegen des Wetters vom Sportplatz ins Festzelt verlegt worden war. „Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und das in allen Lebenslagen – in Notlagen, im Alltag und natürlich auch im Glück und in der Freude“, meinte er. Und vor allem im Unglück sei die Solidarität und die Unterstützung umso wichtiger. Auf die Feuerwehr könne man sich schon seit 150 Jahren verlassen. „Ich sage jetzt nicht: Gehet hin in Frieden. Ich sage: Bleibt hier und feiert“, schloss Kielbassa die Messe und wurde mit großem Beifall gewürdigt.

Vier neue Fahnenbänder schmücken nun die Fahnen. Festdame Ute Thaler brachte ein blaues Band stellvertretend für die Festdamen an der Eittinger Fahne an. Bianca Köckeis befestigte das feuerwehrrote Gastgeschenk der Eittingermooser Wehr an der Fahne. Im Gegenzug brachte Franziska Hufschmid von der Eittinger Wehr ein blaues Band an der Eittingermooser Fahne an. Wilsenroth-Chef Richter hatte als Präsent ein bordeauxfarbenes Festband mitgebracht.

Anstelle des ausgefallenen Festzugs ließen sich Eittings Feuerwehr-Vorsitzender Albert Thaler und sein Stellvertreter Sebastian Hintermaier etwas Besonderes einfallen. Die feschen Festdamen marschierten ins Zelt, danach kamen alle Fahnenabordnungen und ließen unter großem Applaus die Fahnen schwingen. Danach gruppierten sich alle, und die Bayernhymne wurde angestimmt. Und die Gäste bekamen noch Erinnerungsgeschenke.

Der Andrang am Sonntag war so groß, dass auch in der Bar kurzerhand Biertischgarnituren aufgestellt wurden. Die Bewirtung funktionierte trotz des Besucheransturms reibungslos. Musikalisch umrahmt wurde der Festtag vom Spielmannszug Wilsenroth, der Moosinninger Blaskapelle und der Buchbacher Blasmusik.