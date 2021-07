BOXEN - Erster Acht-Runden-Kampf: Zachenhuber tritt gegen den Tschechen Albrecht an

Das Kapitel „Let‘s Dance“ ist für Simon Zachenhuber abgeschlossen, jetzt wird wieder geboxt.

Reisen/Karlsruhe – Für Simon Zachenhuber geht es jetzt wieder vom Tanzparkett zurück in den Ring. Nach seinen Auftritten bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ boxt der 23-Jährige nach rund elf Monaten Pause wieder. Gegner an diesem Samstag in Karlsruhe ist der Tscheche Pavel Albrecht, und es ist eine Premiere für den Reisener: sein erster Acht-Runden-Kampf.

Trainer Conny Mittermeier, der den Ausflug aufs Tanzparkett kritisch beäugt hatte, ist froh, dass sich sein Schützling jetzt wieder voll aufs Boxen konzentrieren kann. „Er ist halt ein Trainer der alten Schule, für den es nur Boxen gibt, alles andere ist Ablenkung“, sagt Zachenhuber schmunzelnd, „aber das nehme ich ihm nicht übel. Im Gegenteil: Das macht ihn als guten Trainer aus.“

Und so „bat“ ihn sein Coach gleich am ersten Tag nach „Let’s Dance“ wieder zum Sparring. „Das war aber klar“, sagt Zachenhuber, „Wir hatten nicht viel Zeit, um uns auf den Kampf vorzubereiten, es waren eigentlich nur fünf Wochen.“ Der harte Einstieg ins Training sei für ihn ja auch nicht überraschend gekommen: „Ich habe mich quasi auf die Vorbereitung vorbereitet.“

Was seinen Gegner Pavel Albrecht betrifft, so habe ihn sich der Reisener natürlich angeschaut und analysiert. „Er ist kleiner als ich und kommt von seinem Stil her viel über Schwinger und Haken“, erklärt Zachenhuber und kündigt lachend an: „Ich habe auf alles eine Antwort – hoffentlich.“ Er fühle sich „sehr gut, gut austrainiert und mental fit“.

Sieben Kämpfe stehen bei der Boxnacht am Samstag in Karlsruhe auf dem Programm, die live auf bild.de übertragen wird. Um 19 Uhr ist Beginn, der Reisener, der einen der beiden Hauptkämpfe bestreitet, steigt gegen 22.15 Uhr in den Ring. „Leider sind nur 150 Zuschauer zugelassen, aber ein paar Autos mit meinen Ultras reisen aus Erding an“, sagt der 23-Jährige lachend. Von seinen neu gewonnenen „Let’s Dance“-Freunden wird niemand da sein, „weil es nur ein kleine Veranstaltung ist, da habe ich die Werbetrommel nicht groß gerührt, die kommen dann zu einem größeren Event“.

Er selbst freut sich dieses Mal noch aus einem anderen Grund auf den Kampf, denn zum ersten Mal in seiner Profi-Laufbahn geht es über acht Runden. „Die zwölf Runden kommen immer näher“, sagt Zachenhuber. Doch zunächst muss die Aufgabe gegen den Tschechen Albrecht bewältigt werden.