Eitting: Wieder Streik im Rewe-Zentrallager

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Da war noch mehr los: Beim Streik am Rewe-Zentrallager Süd Mitte August waren noch 140 Mitarbeiter dabei. Jetzt waren es laut Rewe nur 13. © Verdi

Der Tarifkonflikt zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Rewe, dem zweitgrößten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland nach Edeka, hat vorerst kein Ende. Jedenfalls nicht im Rewe-Zentrallager Süd in Eitting: Dort rief Verdi am Nikolaustag um 6 Uhr morgens zur Streikkundgebung auf.

Eitting – Es war der dritte Streik seit Mitte August – allerdings der zweite in Folge mit geringer Resonanz. Auf Nachfrage teilt Rewe mit, dass gerade mal 13 der 600 Mitarbeiter gestreikt hätten. Wie berichtet, waren es im August noch 140 gewesen, was sich damals auch auf die Abläufe im Lager auswirkte.

Doch diesmal konnte „alles wie geplant kommissioniert und ausgeliefert werden. Auch für unser Lager in Buttenheim bei Bamberg trifft das zu“, teilte Sprecherin Ursula Egger mit. Dort seien es 21 Streikende unter 600 Mitarbeitern gewesen.

„Anerkennung und Respekt auch beim Entgelt“, fordert Verdi. Im genossenschaftlichen Großhandel Bayern verweigerten die Arbeitgeber seit mittlerweile 19 Monaten einen entsprechenden Tarifabschluss, so die Kritik. Größter Blockierer sei Rewe mit seinen beiden Logistikstandorten in Bayern. Verdi-Verhandlungsführer und Streikleiter in Eitting, Thomas Gürlebeck, spricht von einer „bodenlosen Frechheit. Unter der Verhandlungsführung von Rewe bieten die Arbeitgeber nach wie vor lächerliche 1,7 Prozent Gehaltserhöhung für 2022 an. Dass das an der aktuellen Lebensrealität meilenweit vorbeigeht, versteht sich von selber“ – bei über zehn Prozent Inflation. Rewe bestehe „auf einen Abschluss, der die Einkommenssituation massiv verschärft“, so Gürlebeck. Zur Einordnung: Im Schnitt verdient ein Mitarbeiter des Logistikzentrums wie in Eitting 2300 Euro brutto im Monat. Ausdrücklich schließt Gürlebeck weitere Streiks in der Weihnachtszeit nicht aus. Sie sei eine besonders umsatzstarke Zeit.

Rewe Süd sieht sich als Opfer der Gewerkschaft und betont: „Bislang wurde nur Rewe bestreikt, kein anderer Arbeitgeber im genossenschaftlichen Großhandel – trotz deklarierter Gesprächsbereitschaft seitens Rewe“.

In einer Stellungnahme wehrt sich Rewe unter Verweis auf übertarifliche Weihnachtsgeldzahlungen und Corona-Boni gegen die Gewerkschaft, die den Tarifabschluss blockiere. Und das, obwohl Rewe bereits in Vorleistung gegangen sei – auch mit einer freiwilligen Anhebung der Vergütung um drei Prozent und seit April um weitere 1,7 Prozent.