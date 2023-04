Nach Großbrand in Eittingermoos: Wo sollen jetzt die Flüchtlinge hin?

Ein Großeinsatz war es am Freitag nicht nur für die Eittinger Feuerwehr. Insgesamt waren rund 150 Kräfte von Feuerwehren, Polizei, BRK und Maltesern vor Ort an der Eittingermooser Asylunterkunft.

Gemeinde will Grundstück kaufen und prüft weitere Standorte

Von Daniela Oldach schließen

Der Großbrand in der Asylunterkunft am vergangenen Freitag in Eittingermoos beschäftigte nun auch den Eittinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Wie geht es jetzt mit der Unterbringung von Geflüchteten weiter?

Eitting – Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) hatte einen zukunftsweisenden, aber auch kostenintensiven Vorschlag mitgebracht, der nun geprüft werden soll. Während das erste Feuer am Freitagabend gegen 18 Uhr noch verhältnismäßig glimpflich ausging, „war der zweite Brand so heftig, dass nichts mehr zu retten war“, verdeutlichte Huber. 23 Asylbewerber verloren so nun auch ihre vorübergehende zweite Heimat.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an Der Doppel-Brand in der Asylunterkunft in Eittingermoos gibt weiter Rätsel auf. Nach dem ersten Alarm am Freitag um 18 Uhr waren sich die Feuerwehrler wie berichtet sicher, dass es keine Glutnester mehr gab. Doch um 21.30 Uhr brannte es wieder, obwohl sich eine Brandschutzmauer zwischen den beiden Feuern befand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt auf Nachfrage mitteilte, war nun am Mittwoch ein Gutachter des Landeskriminalamts vor Ort. Und zwar, weil eine technische Ursache zwar schon mal ausgeschlossen werden konnte, es allerdings weiter keinen Anhaltspunkt für vorsätzliche Brandstiftung gab. Die Erdinger Kripo ermittelt weiter. mas

„Eigentümer von Haus und Gelände ist der Flughafen“, so der Rathauschef. Und genau mit den Airport-Vertretern will Huber nun Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob die Kommune das Grundstück kaufen könne. Konrad Zollner (CSU) war von der Idee gleich angetan. „Dann könnten wir selbst zeitnah einen Bau errichten. Das wäre dann ein Gebäude für die Zukunft“, meinte er. Und sollte später das Haus für die Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr benötigt werden, könnte man es doch anderweitig vermieten. Weiterer Vorteil eines eigenen Baues: Genehmigung und Umsetzung gingen relativ schnell.

Bei der Anmietung von Containern hingegen benötige man erst mal eine Baugenehmigung – und das könne dauern. „Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, wo wir Asylbewerber unterbringen können“, sagte Huber. Er appellierte an das Gremium, sich zu überlegen, wo Unterbringungsmöglichkeiten bestünden. „Wie schnell müssen wir jetzt Unterkünfte stellen?“, fragte Ratsmitglied Josef Brückl (WG Gemeindefriede) nach. Eine fixe zeitliche Vorgabe gibt es nicht, so Huber. „Ein Container ist immer nur eine Notlösung“, ergänzte der Bürgermeister, der aber das Thema Flüchtlingsunterkünfte jetzt ganz oben auf der Agenda hat.

Schon vor 14 Tagen gab es Überlegungen, da Eitting seine Sollzahlen bei der Unterbringung noch nicht ganz erfüllt. Jetzt aber ist es dringend. „Wenn es Spitz auf Knopf steht, dann wird es wohl unsere Turnhalle werden“, befürchtet der Rathauschef, der auch das Gut Grünschwaige ins Spiel brachte. 2008 war das Versuchsgut für über 20 Millionen Euro vom Freistaat an die Flughafen München GmbH (FMG) verkauft worden. Die FMG hätte die Fläche benötigt, um eine dritte Startbahn errichten zu können. Nun soll auch hier mit den Verantwortlichen über eine eventuelle Nutzung gesprochen werden.

Max Klinger (WG Gemeindefriede) brachte eine Fläche ins Spiel, die der Gemeinde gehört, sich aber im Außenbereich befindet. „Der Standort ist schon wichtig“, merkte Christine Wiest (parteifrei) an. Mit Eittingermoos habe es keine Probleme gegeben, meinte Angela Fodermair-Hasenhündl (Ortsliste Gaden). Sie habe mit einigen Eittingermoosern geredet und nachgefragt, ob es Zwistigkeiten gegeben habe. „Es war Null komma Null“, berichtete sie von den Aussagen.

Nach intensiver Beratschlagung verständigte sich das Gremium nun, dass bei der FMG bezüglich eines potenziellen Kaufs des Eittingermooser Grundstücks nachgefragt werde soll. Parallel soll das ganze Plenum Ideen für weitere Unterbringungsmöglichkeiten sammeln.