Wurzer: „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt“

Von: Markus Schwarzkugler

Bei Behörden und Politik unter Beobachtung steht das Eittinger Entsorgungsunternehmen Wurzer. © Roland Albrecht

Wolfgang Wurzer geht in die Offensive: Der Ex-Geschäftsführer von Wurzer Umwelt mit Hauptsitz in Eitting hat über seine Anwälte am Donnerstag ein Schreiben an die Presse gesandt. Darin zeigt er sich einerseits reumütig, andererseits betont er forsch, dass mit „der persönlichen Kampagne“ gegen ihn „endlich Schluss sein“ müsse. „Hört auf mit dem Kesseltreiben“, schreibt er. Seine Anwälte haben sogar den Strafbefehl angehängt. Maximale Transparenz, so die Devise.

Eitting – Wurzer hat einen Strafbefehl wegen Umweltsünden über eine halbe Million Euro und eine zehnmonatige Bewährungsstrafe akzeptiert. Für seine Verfehlungen habe er Verantwortung übernommen, seine gerechte Strafe erhalten. Er betont: „Alle Beanstandungen bezüglich der Abfallanlagen sind längst und endgültig beseitigt.“ Wie berichtet, hat ein Journalist die Herausgabe des Strafbefehls erwirkt. Das verursacht bei Wurzer nun „große Verwunderung und auch Bestürzung“. Er „habe nichts zu verbergen“. Er habe angenommen, „dass in unserem Rechtssystem nach einer Strafe ein Wiederanfang ermöglicht werden soll“.

Wurzer bestreitet weiter eine laut Strafbefehl wettbewerbsbeschränkende Absprache mit einem Mitbewerber. Es geht um eine Ausschreibung der Flughafen München GmbH zur Entsorgung von Grüngut. „Dieser Tatvorwurf ist aus meiner Sicht nicht gegeben“, beteuert Wurzer. „Ich konnte allerdings nur den Strafbefehl als Ganzes annehmen oder eben gar nicht.“ Den Sachverhalt habe die Wurzer-Gruppe in einem Selbstreinigungsverfahren mit dem Auftraggeber besprochen. Dieser überprüfe gegenwärtig den Vorgang im Detail. Man habe volle Kooperation zugesagt.

Im Strafbefehl werden elf Vergehen auf rund zehn DinA4-Seiten aufgelistet, vor allem geht es um illegales Betreiben von Anlagen in zehn Fällen, um massive Überschreitungen von Kapazitäten. In einem Fall hat Wurzer laut Staatsanwaltschaft Landshut „unbefugt Abfälle, welche für den Menschen krebserzeugend sind, /.../ gesammelt, befördert, behandelt, verwertet, gelagert, abgelagert“. Die Rede ist etwa von überschrittenen Lagermengen für Asbest und künstlichen Mineralfasern (KMF), die für den Menschen eben krebserregend seien.

In Sachen Arbeitssicherheit erhielt Wurzer einen Rüffel: „Sie stellten den Arbeitnehmern keinerlei Schutzkleidung mit Ausnahme der einfachen Coronamasken, welche gegen KMF-Fasern keinerlei Schutz bieten, zur Verfügung.“ Die Staatsanwaltschaft betont aber auch: Gesundheitliche Folgen für die Mitarbeiter seien nicht festgestellt worden. Hinsichtlich einer Wertstoffsortieranlage bemängeln die Staatsanwälte „massive Verschmutzungen der Betriebsflächen, Windverwehungen der Abfälle und eine hohe Brandgefahr“.

Die Wurzer-Anwälte betonen, das Unternehmen werde nun seit fast zwei Jahren „von einem erfahrenen, außerfamiliären Management geführt. Aus den Fehlern des ehemaligen Geschäftsführers hat das Unternehmen gelernt“. Sie verweisen auf ein Compliance-Programm, „das sicherstellt, dass rechtliche Vorgaben, Wettbewerbsvorschriften und Umweltstandards genau eingehalten werden. Das bedeutet auch, dass die genehmigten Lager- und Verarbeitungsmengen täglich exakt geprüft und eingehalten werden“. Auch Wolfgang Wurzer selbst sagt, er habe aus seinen Fehlern gelernt: „Die Vergangenheit tut mir persönlich sehr leid. Hätte ich eine zweite Chance, würde ich anders handeln.“