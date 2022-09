Zum ersten Mal allein im Cockpit

Von: Markus Schwarzkugler

Kaum gelandet, schon gibt’s Blumen: Carsten Wosnitza (2. v. l.) freute sich über seinen gemeisterten ersten Alleinflug zusammen mit seinen Lehrern (v. l.) Franz-Josef Draxinger, Maximilian Weber und Reinhard Blum. © LSV Albatros

Der erste Flug ganz alleine im Cockpit – da kann einem schon mulmig werden. Der Eittinger Carsten Wosnitza ist aber cool geblieben. Der 45-Jährige hat seinen ersten Alleinflug souverän gemeistert, wie der LSV Albatros aus Gammelsdorf und Erding berichtet.

Eitting – Das Wetter war genau richtig für den besonderen Tag. Trotzdem war es für Wosnitza eine ungewohnte Sache, als Franz-Josef Draxinger, Maximilian Weber und Reinhard Blum, die ehrenamtlichen Fluglehrer des LSV Albatros, in Gammelsdorf nicht mehr hinter dem Schüler im Segelflugzeug Platz nahmen, sondern ihn diesmal neben dem Cockpit stehend auf den so einmaligen Flug vorbereiteten. Doch der Eittinger sollte beweisen, dass man auch mit Mitte 40 und zeitlichen Belastungen durch Familie und Beruf noch in den Segelflugsport einsteigen kann.

Der erste Alleinflug ist aber erst das Ende des ersten Teils der dreiteiligen Ausbildung zum Segelflug-Piloten. Nach unzähligen Starts im Doppelsitzer zusammen mit einem Fluglehrer kann der Schüler sich „freifliegen“ und ganz alleine am Himmel, vom Fluglehrer am Boden beobachtet, aber eben nur noch per Funk verbunden, weitere Flugerfahrung sammeln. Im zweiten Teil geht es vor allem darum, Flugzeit aufzubauen und die fliegerischen Fertigkeiten zu verbessern. Wosnitza wird dafür bald auf ein einsitziges Segelflugzeug umgeschult.

Der LSV Albatros ist ein Flugsportverein, der an den Flugplätzen Gammelsdorf und Erding beheimatet ist. Der Einzugsbereich umfasst die Landkreise Freising, Erding und Landshut.

Der Vereinszweck ist die Förderung des Luftsports und die ehrenamtliche Ausbildung von Privatpiloten für Segelflugzeuge und Motorsegler. Die Flugschüler decken eine Altersspanne von 14 bis 60 Jahren ab. „Es ist also nie zu spät, mit dem Segelfliegen zu beginnen“, wirbt der Verein.

Mehr Informationen

über die Ausbildung zum Segelflugzeugführer gibt es auf der Homepage des LSV Albatros unter www.lsv-albatros.de.