Eitting will Raser ausbremsen

Der Weg für die kommunale Verkehrsüberwachung in der Kommune Eitting ist geebnet. In seiner nichtöffentlichen Zusammenkunft hat der Gemeinderat Eitting am Dienstag einstimmig beschlossen, Mitglied im Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern zu werden. Darüber informierte Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Eitting – „Ich denke, dass der September ein möglicher Starttermin sein kann“, so Huber. Denn zuerst müssen die Formalitäten geklärt werden. Dann wird monatlich 15 Stunden geblitzt. Welche Straßenzüge und welche Ortsteile das sein werden, wird individuell festgelegt. „Durch unsere eigenen Messungen wissen wir aber, wo die Schwerpunkte sind“, so der Rathauschef.

In der vorangegangenen öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag Abend hatte Huber die jüngsten Messergebnisse vorgestellt. An der Eittinger St.-Georg-Straße scheint es keine Raser zu geben, denn von 1903 Fahrzeugen (Messung von 3. bis 10. Juni) waren 1884 Autos nicht schneller als 54 Stundenkilometer unterwegs. Das sind 99 Prozent. Nur 19 Fahrzeuge bewegten sich zwischen 55 und 69 Stundenkilometern.

Gänzlich anders gestaltet sich die Situation im Baugebiet Müllerpoint in Eitting. Dort gilt Tempo 30. Auf Höhe Müllerpoint 8 war von 15. bis 23. Juni eine Messstation installiert, die 714 Fahrzeuge aufzeichnete. Davon waren 251 in der Toleranzgrenze bis 34 Stundenkilometern unterwegs, 401 hatten eine Geschwindigkeit zwischen 35 und 49 km/h drauf und sogar 62 Fahrzeuge brausten bis 74 Stundenkilometer durch die 30er Zone. „Die Irl-Parkplätze sind momentan dicht“, so Huber. „Das sind überwiegend Leute, die dahinten wohnen“, schlussfolgerte Christine Wiest (parteifrei). „Am liebsten würde ich ihnen überall einen Zettel einwerfen“, sagte Bürgermeister Huber.

In Reisen wurde an der Hauptstraße (Tempo 50) von 23. bis 29. Juni gemessen. 13 172 Fahrzeuge waren unterwegs, davon 8392 vorschriftsmäßig. Zwischen 75 und 79 Stundenkilometer hatten 4686 Lenker drauf. Und 94 Fahrer hatten ein Tempo zwischen 80 und 94 Stundenkilometern. „Und das zu jeder Tageszeit“, so Huber. Deshalb gab es auch keine Diskussion, dass die kommunale Verkehrsüberwachung eingeführt wird. Eitting bezahlt dafür pro Mess-Stunde 120 Euro. Der ruhende Verkehr wird vorerst nicht überwacht. do