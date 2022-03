Feuerwehr bekennt sich zum Grundgesetz - und will damit ein Zeichen setzen

Von: Hans Moritz

Teilen

Ernennungen gab es in der aktiven Mannschaft (hinten, v. l.):Christian Gentele, Lars Kronberg, Dominik Ternes, (vorne, v. l.): Melanie Schäfer, Stefanie Irl, Markus Finsterwalder, Marcus Radke und Mario Müller. Einige der Geehrten konnten nicht an der Versammlung teilnehmen. © Hans Moritz

Feuerwehr Altenerding hat ihre Satzung geändert um zur Toleranz aufzurufen. Gleichzeitig gibt es immer noch keinen Zeitplan für ein neues Feuerwehrhaus.

Altenerding – Die Freiwillige Feuerwehr Altenerding bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik, zu Toleranz und gegen politisch extremistische Bestrebungen. Das steht jetzt auch explizit in der Satzung. Diese wurde in der Jahreshauptversammlung im Lindenwirt in Bergham um die entsprechenden Punkte ergänzt. Das ging ohne jede Debatte und einstimmig über die Bühne.

Vorsitzender Karsten Metzger betonte: „Es gibt in unserer Feuerwehr keinen aktuellen Anlass für die Satzungsänderung. Wir haben keinerlei Vorfälle in dieser Richtung.“ Vielmehr wolle man ein „klares Zeichen gegen extremistische Bestrebungen setzen“, wie viele Vereine derzeit auch. Nach der neuen Satzung ist es dem Vorstand gestattet, sich von Mitgliedern zu trennen, wenn diese nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.

Feuerwehrstüberl der Altenerdinger Feuerwehr darf immer noch nicht genutzt werden

Ehrungen und Ernennungen bei der Feuerwehr Altenerding. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Urkunden verliehen (hinten, v. l.): Kommandant Stephan Stanglmaier, Feuerwehrreferent Alexander Gutwill, 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, Gisela Zimmermann, Jakob Obermaier, Konstantin Piekara, Franz Niedermaier und Vorsitzender Karsten Metzger, (vorne, v. l.) Fritz Bauschmid, der seit einem halben Jahrhundert Mitglied ist, Norman Contos, Wilfried Gärtner und Maximilian Glockshuber. © Hans Moritz

Eine Satzungsänderung ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie. Künftig können Versammlungen auch online oder hybrid abgehalten werden. Metzger betonte jedoch, dass man sich natürlich lieber persönlich treffe.

Umso schmerzlicher sei es, dass man das Feuerwehrstüberl noch nicht öffnen dürfe, so der Vorsitzende. Dabei sei es das Zentrum des Vereinslebens. Doch der Feuerwehrverband habe noch keine Freigabe erteilt. Künftig wolle man sich auch im Freien treffen – hinter dem Gerätehaus.

Neue Gerätehäuser in Erding und Altenerding geplant - Aber Zeitpunkt fehlt

Zur neuen Wache gab es in der Versammlung wenig Neues. Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) und Feuerwehrreferent Alexander Gutwill (SPD) betonten zwar die Notwendigkeit neuer Gerätehäuser in Erding und Altenerding, konnten aber nach wie vor keinen Zeitplan nennen. Immerhin arbeite man mittlerweile am Raumprogramm. Auch der Landkreis sei mit im Boot.

Bauernfeind erklärte, an der Feuerwehr Altenerding sehe man, „dass die Welt hier noch in Ordnung ist“. Der Besuch der Hauptversammlung sei ebenso beeindruckend wie die Jugendarbeit. Dass trotz Pandemie die Mitgliederzahl nach oben ging, sei „vorbildlich“. Gutwill sagte ein dreifaches Danke für die Arbeit der Feuerwehr im Ehrenamt.

Kreisbrandinspektor: Corona und Ukraine-Krieg zeigen, wie wichtig Katastrophenschutz ist

Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz lobte: „Die Feuerwehr Altenerding zeigt, wie eine Feuerwehr funktionieren kann – und muss.“ Corona und der Ukraine-Krieg lehrten, wie wichtig der Katastrophenschutz sei, und dass die kritische Infrastruktur geschützt werden müsse. Die Erdinger Feuerwehren stünden vor großen Herausforderungen, so Pröschkowitz mit Verweis auf den S-Bahn-Ringschluss und die Konversion des Fliegerhorsts. Florian Altenerding übernehme mit der Unterstützungsgruppe Überörtliche Einsatzleitung, dem Ölwehrzug und der neuen Drohne viele überörtliche Aufgaben. „Wir machen es gerne, drängen uns aber nicht auf.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)