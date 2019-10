Berufsgrundschuljahr: Die Basis für die Schreinerlehre

Eine Schreinerausbildung dauert drei Jahre – das erste komplett in der Berufsschule. „Ein Erfolgsmodell“, finden die Experten.

Erding – Um Schreiner zu werden, muss man eine dreijährige Lehre abschließen. Anders als bei den meisten Ausbildungsberufen findet das erste Jahr bei den Schreinern aber komplett in der Berufsschule statt. BGJ nennt sich dieses Programm, Berufsgrundschuljahr. Heuer fingen 48 junge Frauen und Männer mit dieser Ausbildung an und sind täglich in der Berufsschule in Erding.

„Es sind jedes Jahr etwa 50 Schüler. Die meisten von ihnen haben auch schon einen Ausbildungsbetrieb, zu dem sie nächstes Jahr gehen“, erklärt Matthias Fendt. Er ist Lehrer und Abteilungsleiter der Schreinerklassen.

Azubis haben schon was drauf, wenn sie im Betrieb sind

Das BGJ sei etwas Besonderes, weil die Azubis schon einiges drauf haben, wenn sie von der Schule in den Betrieb wechseln. Das BGJ gibt es nur in Bayern. „Ein Erfolgsmodell“, findet der 41-Jährige, denn „die Grundausbildung, die die Schule bietet, ist in dieser Form von einigen Betrieben nicht zu leisten“.

Während die Schüler an Einzelteilen eines Holzbocks sägen und schleifen, betont Martin Vilgertshofer, wie wichtig das Handwerk ist. Der 54-Jährige ist Obermeister der Schreinerinnung. „Manche sagen ja, das Handwerk braucht man nicht, weil es Maschinen gibt. Stimmt nicht“, sagt er entschlossen. Man müsse ein Gefühl für das Werkzeug und das Holz haben. „Wenn man keine Ahnung vom Handwerk hat, helfen die besten Maschinen auch nicht.“,

Leistung zum Festhalten

Dem schließt sich der frische Azubi Tobias Dobry an: „Ich hab’ mal ein Praktikum in einem Büro gemacht. Aber den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen, ist nichts für mich.“ Der 17-jährige Eichenrieder brauche eine körperliche Beschäftigung. „Und es macht mir mehr Spaß, wenn ich meine Leistung festhalten kann.“ Auch Luca Sigel aus Wörth fing mit der Ausbildung an, weil es schön sei, „am Ende des Tages auf ein gelungenes Produkt schauen zu können“. Seit der Kindheit bastle er mit Holz.

Die Dr.-Herbert-Weinberger-Schule bietet das BGJ für die Landkreise Erding, Ebersberg und Freising an. Innungsobermeister Vilgertshofer sieht auch die Zukunft der Branche positiv: „Wir leben in einem wirtschaftlich sehr stabilen Landkreis. Wir haben 51 Innungsbetriebe und genügend Nachwuchs.“

Im zweiten Lehrjahr, also bereits bei den Betrieben und einmal die Woche in der Schule, sind weitere 48 Azubis, im dritten aktuell 34 Lehrlinge. Vilgertshofer: „Es muss nicht jeder studieren. Eine Handwerkslehre ist auch etwas Tolles, und gute Handwerker wird man immer brauchen.“

Mayls Majurani