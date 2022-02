Friseure beklagen immense Einbußen - und jubeln über neue 3G-Regelung

Von: Raffael Scherer

Haarschnitt im Pavillon: Bis Dienstagabend kamen von überall her Ungeimpfte, um sich von Friseurmeisterin Bettina Kagerl (r.) vor ihrem Laden in Altenerding eine neue Frisur verpassen zu lassen. (Foto mit Mitarbeiterin nachgestellt). © Raffael Scherer

Schluss mit 2G: Seit neuestem dürfen Friseure auch wieder ungeimpfte Kunden bedienen. Die Regelung hatte sie zuvor kreativ werden lassen.

Erding – Großes Aufatmen bei den Friseuren im Landkreis. Seit Mittwoch gilt statt der bisherigen 2G-Regel 3G. Das heißt, auch Ungeimpfte können jetzt wieder zum Schneiden, Färben oder Tönen kommen – mit einem negativen Corona-Schnelltest.

Bettina Kagerl, Innungs-Obermeisterin und Betreiberin des Salons „Haarreich“ in Altenerding, begrüßt die 3G-Regel sehr. Da sie die Gründe für 2G beim Haareschneiden ohnehin nicht ganz nachvollziehen konnte, suchte sie sich eine Gesetzeslücke: Vor ihrem Salon baute sie einen Pavillon auf, unter dem sie ungeimpfte Kunden bedienen durfte – abgesegnet vom Gesundheitsamt. Lediglich zuvor daheim Haare waschen und ein negativer Test vor Ort waren nötig.

Großer Andrang bei Friseuraktion: Ungeimpfte kommen von überall her zum Haareschneiden

Doch mit dem Ansturm hatte Kagerl nicht gerechnet: „Ich könnte aktuell Tag und Nacht arbeiten.“ Aus einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern, von Dingolfing bis Dachau, seien Menschen für einen Haarschnitt angereist. Nun, wo in jedem Friseursalon wieder 3G gilt, vermutet sie, dass die Kunden wieder in ihrer Region zum Friseur gehen werden.

Trotz des Pavillons verzeichnete Kagerl seit der 2G-Regel rund 50 Prozent an Umsatzeinbußen. Das liege nicht nur an ungeimpften Kunden, sondern auch an der vorgegebenen Quadratmeter-Beschränkung: „Wenn ich auf meinen 85 Quadratmetern nur vier Kunden haben darf, aber eigentlich acht Stühle hab, macht das viel aus.“

Corona-bedingte Veränderungen: 90 Prozent der Friseurkundinnen sind Blondinen

Das Problem hat Rainer Stöhr, Besitzer des „Haarem“ in Erding, nicht: Auf 314 Quadratmetern könne er weiterhin regulär 22 Kunden gleichzeitig bedienen. Doch auch bei ihm schrumpfte der Umsatz um rund 30 Prozent. Und zum ersten Mal in seiner 32-jährigen Berufslaufbahn musste er sogar eine Jungfriseurin ausstellen: „Das hat mir das Herz gebrochen.“

Auch bei ihm kämen die Einbußen vor allem durch das pandemiebedingt veränderte Kundenverhalten: So wie sich die Menschen dank Homeoffice weniger Gedanken um ordentliche Kleidung machten, würden sie genauso den Friseurbesuch immer weiter aufschieben, sagt Stöhr. Neuerdings seien zudem etwa 90 Prozent seiner Kundinnen beim Färben Blondinen. Dunkelhaarige hätten sich das Färben daheim angewöhnt.

Wäre 3G nicht gekommen, hätte Brigitte Rosenberger wohl bald schließen müssen

Zwar gehen ihm privat mittlerweile die durchgehenden Kundengespräche rund um Corona auf die Nerven, aber insgesamt könne er nach wie vor nicht klagen, stellt Stöhr klar. Dem stimmt Christa Scholz vom gleichnamigen Salon in Taufkirchen zu: „Ich kann nicht jammern. Bei uns ist bisher alles gut gelaufen.“ Große Veränderungen erwarte sie durch 3G daher nicht.

Für Brigitte Rosenberger von GM Friseure in Unterbierbach (Gemeinde Fraunberg) dagegen bedeutet die Regeländerung eine enorme Erleichterung: „Wir haben ganz viele ungeimpfte Kunden, die keine Impfgegner sind, sondern wirklich Angst um ihre Gesundheit haben.“ Entsprechend hoch waren ihre Einbußen: „Der Salon ist leer, wir haben schon am Dienstagnachmittag geschlossen, das hatte ich seit 40 Jahren noch nie“, sagt Rosenberger. Wäre 3G nicht wieder eingeführt worden, hätte sie ihr Geschäft irgendwann schließen müssen, befürchtete sie.

Haare schneiden für Ungeimpfte: Kunden fuhren über 150 Kilometer

„Wahnsinn“, jubelt Barbara Strobl von „Da Lipp“ in Pretzen über die 3G-Regel. Als 2G im November eingeführt wurde, sei das für viele sehr schlimm gewesen: „Ich hatte Kunden, die mit Tränen in den Augen dagestanden sind, weil sie nicht rein durften.“ So mancher habe sich laut Strobl sogar nur impfen lassen, um wieder in ihren Friseursalon zu dürfen.

Auch sie baute vor ihrem Laden einen Pavillon für Ungeimpfte auf. Mit ähnlich großem Erfolg wie Kagerl: „Letzten Samstag ist eine Kundin extra um 5 Uhr morgens aufgestanden, hat sich die Haare gewaschen und ist 160 Kilometer hierher gefahren“, erinnert sich Strobl. Und Die Regeländerung auf 3G zeigt bereits Wirkung: „Ganz viele Kunden haben schon angerufen und für nächste und übernächste Woche einen Termin ausgemacht“, berichtet Strobl erfreut.

