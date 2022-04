Hochzeitsflut nach Ende der Corona-Maßnahmen

Die Gasthäuser im Landkreis Erding sind bereit für eine rege Hochzeitssaison (Symbolbild). © Silas Stein/dpa

Gasthäuser, Floristen und Fotografen im Landkreis freuen sich auf viele Feste in diesem Jahr.

Erding – Viele verliebte Paare haben Hoffnung, 2022 endlich heiraten zu können. Das spüren auch Gasthäuser, Floristen und Fotografen. Während Foto Zeiler in den vergangenen zwei Jahren nur 15 Tagesaufträge für Hochzeiten hatte, sind dieses Jahr bereits 35 geplant. „Damit sind die Kapazitäten fast ausgelastet, obwohl ausnahmsweise auch Freitage mit eingebunden sind. Es finden ja nicht nur die für 2022 geplanten Hochzeiten statt, sondern auch die der letzten beiden Jahre werden nachgeholt“, berichtet Sabine Zeiler-Babisch.

Auch Andreas Lanzinger vom Familienbetrieb Landhotel Hallnberg rechnet mit etwa 40 Hochzeiten vor Ort sowie weiteren Cateringaufträgen außerhalb: „Von April bis September sind alle Samstage mit Hochzeitsfeiern belegt. Im Juli, August und September stehen noch vereinzelt Freitagstermine zur Verfügung.“ Dabei halte man sich an die Corona-Vorgaben der Regierung, auf Wunsch des Brautpaares biete das Landhotel aber auch individuelle Hygienekonzepte an.

Hochzeitsboom im Landkreis: Gasthäuser teils bis Herbst ausgebucht

Die Alte Tenne Eder am Holz hat so viele Buchungen wie lange nicht mehr. Unser Bild zeigt den Saal dekoriert für eine Hochzeit, fotografiert vom Fotostudio Zeiler in Erding. © Foto Zeiler Erding

Die Alte Tenne Eder am Holz (Gemeinde Moosinning) ist ebenfalls freitags und samstags bis in den Herbst ausgebucht. Der Familienbetrieb nimmt bereits Buchungen für 2023 entgegen. „Hochzeiten in Scheunen zu feiern, ist vor allem bei Münchnern im Moment sehr beliebt“, erklärt Manfred Wenninger. „Der Großteil unserer Gäste kommt auch aus München. Wir werden sehr oft auf Instagram und Co. von Brautpaaren weiterempfohlen. Auch die freien Trauungen bei uns im Garten sind bei vielen Gästen beliebt.“

Das Gasthaus Rauch in Grucking ist bis November ebenfalls schon fast jeden Samstag für eine Hochzeit gebucht. „Freitags werden wir aber vermutlich keine Hochzeiten veranstalten. Das wäre schon möglich, aber wir haben ja auch noch ein normales Geschäft, und die anderen Gäste sollen nicht auf der Strecke bleiben“, erklärt Rudi Rauch vom Familienbetrieb.

Dieses Jahr seien 80 bis 90 Prozent der geplanten Hochzeiten kirchlich, die vergangenen beiden Jahre seien aber auch viele standesamtliche Trauungen gefeiert worden. Auch größere Hochzeiten seien dieses Jahr wieder geplant. „Beim Hygienekonzept orientieren wir uns an den gesetzlichen Vorgaben. Momentan gibt es ja gar keine Beschränkungen“, freut sich Rauch.

Wegen Hochzeitsflut bieten manche Gasthäuser nur noch Samstagshochzeiten an

Andreas und Maria Bauer vom Landgasthof Bauer in Kirchasch - hier mit den Enkeln Paula und Andi - freuen sich, dass wieder Hochzeiten bei ihnen stattfinden. © Alicia Steber

Für den Landgasthof Bauer in Kirchasch stehen heuer ebenfalls nur Samstagshochzeiten an. „Wir möchten einer Hochzeit pro Woche unsere volle Aufmerksamkeit schenken“, erklärt Wirtstochter Martina Brandhofer. In den vergangenen beiden Jahren konnten wegen Corona nur wenige Hochzeiten stattfinden. Zur Freude aller seien dieses Jahr aber wieder mehr Feiern geplant.

Das merken auch die Floristen. Blumen Flei in Reithofen beispielsweise ist zum Zeitpunkt unserer Recherche schon für 18 Hochzeiten gebucht, davon acht größere und zehn kleinere. Dazu gehören auch standesamtliche und freie Trauungen. „Große Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen, wie man sie bei uns auf dem Land oft feiert, haben wir lange nicht mehr gesehen. Auch dieses Jahr sind die Leute da noch eher verhalten“, berichtet Geschäftsführerin Juliane Flei.

Floristin stellt klar: Wer kirchlich heiraten will, sollte sich lieber beeilen

Im Vergleich zu den zehn Hochzeiten, die die Floristin während den vergangenen beiden Corona-Jahren betreut hat, ist aber ein starker Anstieg zu bemerken. Erstmals wird auch sie für Freitage gebucht, und auch für die Wintermonate werden Hochzeiten geplant. „Sie stauen sich“, erklärt die Floristin. „Früher hatten wir nie Buchungen für den Winter. Jetzt heiraten die Leute auch im Oktober und November. Vor allem für diese Zeit erwarten wir noch mehr Anfragen.“

Feste Buchungen lassen bei der Gärtnerei Gauster in Dorfen noch auf sich warten. Floristin Christine Meilinger hat aber bereits einige Anfragen erhalten. Sehr beliebt ist für Hochzeiten ihren Worten zufolge momentan ein natürlicher Boho-Stil mit Trockenblumen. Viele Paare müssten jedoch erst noch abklären, ob die Location frei ist, welche Corona-Regeln gelten und wie viele Gäste kommen dürfen, bevor sie sich auf eine Floristik festlegen. „Momentan haben wir noch freie Kapazitäten. Wer dieses Jahr kirchlich heiraten will, sollte sich aber lieber beeilen. Wir erwarten für 2022 mehr Aufträge als vor Corona, weil ja auch die Hochzeiten der letzten beiden Jahre nachgeholt werden müssen.“

Von Verena Pirschlinger und Alicia Steber

