Kalte Duschen? Warum der Erdinger Weg falsch ist

DAS SPORTGEFLÜSTER

Von Dieter Priglmeir schließen

Schwitzen, schwoaßeln, schwarzärgern - das ist ab sofort der Triathlon der Erdinger Sportler. Der Grund ist ein Stadtratsbeschluss, über den wir reden sollten.

Früher wuschen sich die Fußballer nach dem Spiel in der Sempt. Oder sie sprinteten im Schneetreiben in den nächstgelegenen Gasthof (zum Beispiel zum Lintsche in Zustorf), weil sie wussten: Nur der Ersterfrorene bekommt dort noch heißes Wasser, Pech für alle anderen. Ähnlich war es lange im Dorfener Eisstadion, wo der Zamboni das heiße Wasser zum Eisbereiten brauchte. Und noch heute gibt’s ja Hartgesottene wie Langengeislings Abwehrchef Andi Buchberger, der immer auf der kältesten Stufe duscht. „Wegen der Regeneration und so“, erzählt uns ein Teamkollege. „Während der Vorbereitung ist es am schlimmsten.“

Ich war neugierig, welche Anekdoten ich noch erzählt bekomme, nachdem der Erdinger Ferienausschuss beschlossen hatte, als Beitrag zur Energiekrise in den städtischen Sportanlagen das Warmwasser abzustellen. Aber da kam nichts mehr. Nicht, weil es dazu keine Geschichten gibt (ich selbst hätte genügend), sondern weil sie sich auch 20, 30 oder 50 Jahre oder noch später nicht als Spaß verklären lassen. Nein, dieses Thema lässt sich nicht wegwitzeln.

Die Entscheidung des Erdinger Stadtrats ist ein Ärgernis. Und sie wird auch durch die Tatsache, dass dieses Gremium in den vergangenen Jahren sehr viel für die Sportvereine getan hat, nicht besser. Was ist da nur in die Räte gefahren? Nein, Wortspiele verbieten sich hier. Die Entscheider haben weder „zu heiß gebadet“ (würden sie in der jetzigen Situation nie wagen) noch sind „die da oben alle abgebrühte Politiker“, sondern Menschen, die sich für ihre Kommune einsetzen. Deshalb müssen sie wegen der Energie- und noch viel mehr wegen der Klimakrise unpopuläre Entscheidungen treffen. Da ist kein Platz mehr für Sentimentalitäten. Eine Eisbahn am Christkindlmarkt kühl zu halten, ist bei unseren Temperaturen nicht mehr zeitgemäß. Da hat OB Max Gotz schon recht.

Aber was bringt es bitte, den Sportlern die Warmduschen abzudrehen? Dass diese mit dem Auto nach Hause fahren, dort den Hahn aufdrehen – und dann wieder ins Vereinsheim zurückfahren. Die Stadt hat ein paar Energie-Fleißpunkte gesammelt, für die Energiebilanz insgesamt – und nur um die geht es doch – bringt das überhaupt nichts. Und mal ganz abgesehen davon: Nicht alle können so hopplahopp unter die heimische Dusche flüchten. Die Gegner sämtlicher Altenerdinger Handballteams kommen bestenfalls aus Wartenberg oder Taufkirchen, alle anderen aus anderen Landkreisen. Die werden sich freuen, wenn sie sich schwitzend auf die 100-Kilometer-Heimreise begeben. Nein, eine Werbung ist das nicht gerade für die Stadt Erding. Es ist vielmehr ein Armutszeugnis, und man wundert sich: Im Stadtrat sitzen doch genügend Leute, die selbst mal Sport getrieben haben. Die wissen sollten, dass der Körper, der 60 oder noch mehr Minuten in Vollbetrieb kocht (ebenso die Schweißdrüsen) – danach eine Dusche braucht. Und zwar keine saukalte, sondern eine, unter der man vernünftig Körperhygiene betreiben kann. Äh, ist das nicht unglaublich, dass ich so eine Selbstverständlichkeit überhaupt anmerken muss?

Nein, liebe Kommunalpolitik, diese Entscheidung ist bei aller berechtigter Sorgen um Klima und Energieversorgung unverhältnismäßig. Und sie trifft mal wieder vorrangig die, die in den vergangenen zwei Corona-Jahren am wenigsten Lobby erfahren haben und die – gerade um die Älteren zu schützen – viele Einschränkungen mitgemacht haben: die jungen sporttreibenden Menschen. Wir wollen doch die Jugend auf den Sportplätzen haben, dafür baut die Stadt dankenswerterweise ja Anlagen wie den Gerd-Vogt-Sportpark oder bezuschusst die Vereine. Warum bitte konterkariert man das dann mit so einer energiepolitisch fragwürdigen Entscheidung?

Noch habe ich Hoffnung, die Warmduschen sollen ja erst ab 12. September abgestellt werden. Bis dahin könnte man zumindest noch sinnvolle Lösungen für die Heimspieltage der Handballer finden. Und für die Tischtennis-, Basketball-, Badminton- oder Fußballteams. Sepp Kaiser, Vorsitzender des FC Langengeisling, hatte da so eine Idee: „36 Grad Warmwasser, wenn die Mannschaft gewinnt, 16 Grad, wenn sie verliert.“ Er hat natürlich leicht lachen, weil die dortigen Fußballer wie auch die Kicker von Altenerding, Klettham und Eichenkofen in den vereinseigenen Anlagen duschen, also nicht betroffen sind. Er kassiert aber auch im nächsten Satz seinen eigenen Scherz ein: „Wir müssen grundsätzlich Energie sparen. Alle.“

Vielleicht wäre das der richtige Ansatz: Die Sportvereine schließen einen Energiepakt und gehen – gemeinsam mit der Stadt– alle Einsparpotenziale durch: Flutlichtspiele am Freitag, Fahrgemeinschaften, Zeitbeschränkungen beim Duschen. Da gäbe es sicherlich einige sinnvollere Maßnahmen als den Sportlern das Warmwasser abzustellen.