Mit Baguette und Fahnen: Französischer Vorlesewettbewerb am KAG

Von: Raffael Scherer

Endlich wieder ein Französisch-Vorlesewettbewerb in Präsenz. © Raffael Scherer

Am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding war an den Tagen zur Deutsch-Französischen-Freundschaft wieder ordentlich etwas los. Für Schüler war die Präsenzveranstaltung etwas ganz besonderes.



Erding – Hibbelig sitzen die vier Schüler auf den Stühlen im Gang vorm Mehrzweckraum des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG). Ein Kandidat für den französischen Vorlesewettbewerb der 7. Klassen fehlt noch, sodass sich der Beginn immer weiter verzögert. „So wird man noch mehr auf die Folter gespannt, aber bisschen Nervosität hilft ja auch immer“, meint die zwölfjährige Malou Ulses aus Erding.



Gleich neben ihr sitzt die gleichaltrige Annick Schwarz. Passend zur Veranstaltung im Rahmen der Tage zur Deutsch-Französischen Freundschaft ist sie mit Baskenmütze und einem weißen Hemd bekleidet: „Ich hab so einen kleinen Fanclub, da kamen wir dann auf die Idee uns auch die Fingernägel anzumalen und wir haben uns alle farblich passend blau weiß rot angezogen“, sagt die Pastettenerin, lächelt stolz hinter der Maske hervor und präsentiert ihre in den Frankreichfarben lackierten Nägel.



Französischer Vorlesewettbewerb im KAG: Jeder Schüler hat seine Fans mit dabei

Auf der anderen Seite der Tür sitzt bereits ihr Fanclub – Oder „Anfeuerer“, wie sie sich selbst nennen. Der ganze Raum ist dekoriert mit Postern, Luftballons, Tischdecken und Girlanden in den französischen Landesfarben. Für die Schüler sei es pandemiebedingt außergewöhnlich, dass Kinder aus fünf verschiedenen Klassen in einem Raum sein dürfen, erklärt die Organisatorin und Fachschaftsleiterin, Ramna Ries.



Sie freut sich vor allem für die Schüler, dass endlich wieder in Präsenz zumindest kleine Veranstaltungen abgehalten werden können. Ein Zuschauermädchen bestätigt: „Wir kennen die anderen Klassen gar nicht so richtig.“ Die ganze Situation sei „witzig ungewohnt“. Dieses Jahr drehten die Schüler für die Deutsch-Französischen Freundschafts-Tage immerhin schon wieder Videos und erstellten gemeinsam ein Kreuzworträtsel mit mehreren Quizfragen. Viel mehr, als 2021 möglich war.



Französischer Vorlesewettbewerb im KAG: Tosender Applaus für alle Kandidaten

Dementsprechend enthusiastisch ist die Stimmung bei den „Anfeuerern“ als ihre Kandidaten hereingebeten werden und es losgeht: Selbstgebastelte Frankreichflaggen werden geschwenkt, es wird lauthals gejubelt und tosend applaudiert.

Als der erste Vorleser beginnt, wird es schlagartig ruhig. Gespannt lauschen die Schüler jedem einzelnen Wort. Obwohl sie sechs Mal hintereinander denselben französischen Text, eine Diskussion von Mutter und Tochter über die richtige Kleiderwahl, vorgelesen bekommen, werden sie nicht ungeduldig. Nur in der letzten Reihe werden unter den Stühlen heimlich Baguettestückchen verteilt und unter die Maske geschoben. Am Ende eines jeden Textes folgt sofort wieder tosender Applaus.

Auch die zweite Runde mit einem Text über zwei Kinder, die ein Foto mit einem Stier machen wollen, verfolgen die Schüler gespannt. Als sich das Baguette im Zuschauerraum nach knapp einer Stunde dem Ende nähert, zieht sich die Jury schließlich zur Beratung auf den Balkon zurück.

Französischer Vorlesewettbewerb im KAG: Kandidatin muss online zugeschaltet werden

Neben zwei Lehrerinnen gehört auch Maria Widl aus der 8. Klasse zu den Juroren. Sie ist die Gewinnerin des letztjährigen Wettbewerbs, der noch komplett von daheim aus online ausgetragen wurde – ohne Anfeuerer. In Präsenz wäre sie wahrscheinlich viel aufgeregter gewesen, vermutet sie. Aber als Jurorin vor Ort sei es für sie leichter, die Vorleser zu bewerten. Das fällt gerade bei der sechsten Kandidatin, Melek Naz Dogan, auf, die quarantänebedingt von daheim zugeschaltet ist. Verzögerungen und Störgeräusche beim Vorlesen zeigen: Es ist einfach nicht dasselbe.

Champion des Tages ist schließlich die als Französin kostümierte Annick Schwarz. War sie sich nach der ersten Runde noch sehr unsicher, schließlich habe sie viel gestottert und war sehr aufgeregt, sei sie nun umso überwältigter. Die Zuschauer applaudieren sich in Rage, als ihr Urkunde, Buch und original französische Gummibärchen überreicht werden. Und ab geht es in die Pause. Danach sind die sechsten Klassen dran. Dort geht nach genauso eifrigem Getümmel schließlich Mehvan Al Hamad als Lesesieger hervor. Endlich mal wieder ordentlich was los in der Schule.



Delf-Zertifikat: Diese Schüler haben gezeigt, was sie können

Stolz halten die Schüler ihr Delf-Zertifikat in der Hand. © KAG

Ganz im Sinne der Deutsch-Französischen Freundschaft bekamen zudem 17 Schüler ihr Delf-Zertifikat. Dabei handelt es sich um ein international anerkanntes Zertifizierungsprogramm, bei dem den Schülern ein gewisses Kenntnisniveau für die Fremdsprache Französisch bescheinigt wird. Dafür mussten die Schüler mehrere Tests erfolgreich abschließen. Dieses Jahr erhielten folgende Schüler des KAG ihr Delf-Zertifikat: Adam Ahmed, Ciara Bourdier, Lorelei Gross, Niklas Hilpert, Lena Jakob, Franziska Kahl, Jessica Klein, Leon Maibauer, Ramona Ries, Amelie Mantik, Markus Müller, Keona Nießner, Noemi Preiß, Mariana Rademacher Rodriguez, Sebastian Schneider, Tim Steininger und Nina Wabnik.

