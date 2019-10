„Lebensgefährlich“: Entsetzen über Wüsten-WM

Sportler und Ärzte aus dem Landkreis Erding üben harsche Kritik an der Hitzeschlacht bei der Leichtathletik-WM in Doha.

Landkreis/Doha – Wenn der Rollstuhl zum Symbol einer Weltmeisterschaft wird, ist das kein gutes Zeichen. In ihm sind bei der Leichtathletik-WM in Doha zahlreiche Sportler gelandet. Beim Marathon herrschten 32 Grad und 73 Prozent Luftfeuchtigkeit. Von 68 gestarteten Frauen mussten 30 ärztlich behandelt werden, 28 vorzeitig aufgeben. Sportler werden zu Hitzeopfern, und die Athleten und Ärzte im Landkreis Erding schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.

Marina Rappold leidet am TV-Gerät mit. „Das ist nicht schön mitanzuschauen“, sagt die 21-jährige Unterschwillacherin. Sie muss es wissen. Die junge Sportlerin ist Expertin auf längeren Laufstrecken. Die Deutsche U 23-Meisterin über 10 000 Meter sagt von sich selbst: „Ich bin keine Hitzeläuferin.“

„Man fragt sich, ob es sein muss, dass man eine WM an ein solches Land vergibt“, sagt die Lehramtsstudentin und kritisiert: „Das ist wie im Fußball ein wahnsinnig korruptes System.“ Dass der Sport im Schatten des Geldes steht, zeigt sich Rappold zufolge auch daran, dass viele WM-Teilnehmer ihre Lebenspartner nicht in die katarische Hauptstadt haben mitnehmen dürfen.

Bei großer Hitze lieber früh oder spät am Abend laufen, oder im Schatten spendenden Wald – das macht Rappold, wenn sie der Hitze entgehen will. Ähnlich hält es Hans Bruckmeier, der den TuS Oberding in der Fußball-Kreisklasse trainiert. Als er unsere Zeitung zurückruft, sagt er mit Galgenhumor: „Ich war gerade im Wald laufen und habe an die armen Sportler in Doha gedacht.“

Bruckmeier war selbst Läufer und hat auch viele trainiert. Seine Spezialdisziplin: 5000 Meter. „Kurze Strecken leiden nicht unter der Hitze“, hat der 69-jährige Eichenrieder beobachtet. Das sei auch in Doha so. Bis 5000 Meter hätten die Sportler dort Weltklasse-Zeiten abgeliefert. „Doch ab 10 000 Metern schaut’s anders aus“, sagt er und verweist auf das Drama um das deutsche Lauftalent Alina Reh (22), die nach 13 von 25 Runden abbrechen musste – und im Rollstuhl abtransportiert wurde. Bruckmeier gibt der äthiopischen Langstrecken-Legende Haile Gebrselassie (46) recht. Dieser hat gesagt, dass in Doha Marathonläuferinnen sogar hätten sterben können. „Das ist Wahnsinn“, so Bruckmeier.

Hätte er Sportler bei der Katar-WM im Einsatz, was würde er da seinen Schützlingen sagen? „Ab 10 000 Metern würde ich sagen: Lafft’s ned!“ Gefährlich ist es „vor allem für Läufer aus Mitteleuropa oder Skandinavien, die diese Hitze nicht gewohnt sind“, sagt Bruckmeier. „Alles, was um die 30 Grad liegt, strapaziert den Körper ungemein. Je weiter unter 25 Grad desto besser“, empfiehlt er.

Ein Problem bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit: Alleine durch Schwitzen kann sich der Körper nicht abkühlen. Das sagt Erdings Ärztesprecher Dr. Elmar Gerhardinger. Sein Kollege Dr. Axel Dörr macht selbst viel Ausdauersport. „Ich find’s völlig unpassend“, sagt er über die WM in Doha. „Das sind alles hochtrainierte Spitzensportler, die ihre Leistung gut einschätzen können.“ Nur: Sie gehen ihm zufolge eben an ihre absolute Grenze, um das Bestmögliche zu erreichen. Die Folge seien zahlreiche Muskelverletzungen, so der Kardiologe, der sich bei Trisport Erding fit hält.

Aber nicht nur die Athleten leiden, auch für die Zuschauer an den TV-Geräten ist die Veranstaltung kein Genuss, findet Rappold, die sich zum Beispiel das 100-Meter-Finale angeschaut hat. „Früher hatte ich Gänsehaut, diesmal hatte das aber ein ganz anderes Flair. Es fühlt sich nicht nach WM an“, kritisiert sie. Kein Wunder: Bei gerade mal 10 000 Zuschauern im Stadion springt der Funke auch nicht im heimischen Wohnzimmer über. Die Ereignisse von Doha sollten die Verantwortlichen als Fingerzeig für die Vergabe künftiger Sport-Großereignisse nehmen, hofft Rappold. Ein guter, aber wohl aussichtsloser Gedanke in einer Welt, in der Geld auch den Sport regiert.