Zankapfel Dorfplatz Moosen: Vereine gegen Anwohner

Von: Birgit Lang

Wird hier angebaut? Feuerwehr, Bauernmarkt und Schützen wollen mehr Raum am Dorfplatz. © Birgit Lang

Die heimischen Vereine wünschen Anbauten, Toiletten und Lagerflächen. Die direkten Anwohner dagegen fürchten um ihre „grüne Oase“.

Taufkirchen – Nicht einig ist man sich in Moosen, was die Zukunft des Moosener Dorfplatzes angeht. Die unterschiedlichen Vorstellungen von Vereinen und Anliegern unter einen Hut zu bringen ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Bauamtsleiter Günter Mayr kann davon ein Lied singen.

Die Freiwillige Feuerwehr wollte 2020 einen Anbau an ihr Gerätehaus in Eigenregie errichten. Doch es gab Gegenwind vom Wasserwirtschaftsamt, zudem stellten sich Fragen des Brandschutzes, der Fluchtwege und der Belüftung. Auch der nahe Bauernmarkt hätte gerne mehr Fläche für den Verkauf, eine kleine Küche und Toiletten. Bis dato nutzen die Mitarbeiter die Toiletten des Feuerwehrhauses mit, was schon zu Unstimmigkeiten führte. Und die Schützen hätten gerne eigene Lagerflächen am Dorfplatz.

Erste Variante nicht ideal, weil viel Parkfläche geopfert werden müsste

Gemeinderat Kurt Empl (EiMo) und Bauamtsleiter Mayr versuchten, die Wünsche miteinander zu kombinieren und planten einen Stadl am Feuerwehrparkplatz entlang der Stützmauer. Der Plan sah neben den gewünschten Lagermöglichkeiten, auch eine öffentliche WC-Anlage inklusive Behindertentoilette und einen Wickeltisch sowie eine Verkaufsküche vor, die für die Feste am Dorfplatz von den Vereinen genutzt werden könnte. Auch der Pizzaverkäufer, der freitags- und sonntags mit seinem Fahrzeug vor dem Bauernmarkt sein Essen verkauft, hätte dort eine Bleibe erhalten können.

Schnell stellte sich aber heraus, dass der Standort nicht ideal ist, weil dadurch die jetzt schon gefährliche 90-Gradkurve an der ED13 noch unübersichtlicher werden würde. Zudem zeigten sich die Feuerwehrleute nicht begeistert, dass viel Parkfläche geopfert werden müsste.

Mitglieder der Dorferneuerung wollen von Vorhaben nichts wissen

Architekt Tobias Kirchmair aus Kumhausen hat eine neue Variante ausgearbeitet, bei der entlang der Bahnhofsstraße westlich des Bauernmarktes ein Gebäude entstehen könnte. Darüber informierte Mayr im jüngsten Gemeindeblatt. Für die Maßnahme könne man mit einem Zuschuss von 60 Prozent vom Amt für ländliche Entwicklung rechnen.

Damit rief Mayr allerdings die Anlieger und Mitglieder der Dorferneuerung auf den Plan, die von dem Vorhaben bis dato nichts wussten. In ihren Augen sollte der Dorfplatz so bleiben, wie sie ihn vor mittlerweile 20 Jahren geplant hatten. Weitere Bauten seien nicht gewünscht, heißt es von ihrer Seite. Sie fürchten um ihre „grüne Oase“ und „Ruhezone“. Deshalb sind sie auch dagegen, dass durch einen Anbau am Pavillon mehrere der insgesamt neun Kastanienbäume des Biergartens geopfert werden müssten. Auch Alt-Bürgermeister Franz Hofstetter ist skeptisch: „Wir haben damals schon so viel hergebaut. Das war schon genug. Öffentliche Teilhabe finde ich gut, aber den Bauernmarkt noch größer machen, das ist die Frage“.

Feuerwehrkommandant Kornseder sind beide Varianten recht

Feuerwehrkommandant Christian Kronseder zeigt sich pragmatisch: „Wir wollen unsere Lagerfläche, ob als Anbau am Feuerwehrhaus oder am Bauernmarkt, ist egal. Es soll eine praktikable Lösung sein.“

Also hat Empl gemeinsam mit Lisa Maier vom Bauernmarkt weitere Varianten entwickelt. Ein Vorschlag war, den 20 Jahren alten, ehrenamtlich errichteten Verkaufspavillon abzureißen und an anderer Stelle wieder aufzubauen und zu erweitern. Dann könnte man den östlichen Vorplatz verkleinern und die Zufahrt zur Feuerwehr als Straße verengen.

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Dadurch könnten neue Parkplätze ausgewiesen werden. Kostenkalkulationen gibt es für die einzelnen Varianten noch keine. Wie hoch jeweils die Zuschussfähigkeit wäre, muss noch eruiert werden. Die Haushaltsmittel sind aber schon 2022 und 2023 je zur Hälfte eingestellt. Auf alle Fälle sollen die Vereine und die Dorfgemeinschaft eingebunden werden, bevor eine Entscheidung getroffen werde. Das betonte Bürgermeister Stefan Haberl in der Sitzung des Gemeinderates.

