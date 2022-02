1200 Montagsspaziergänger in Erding

Von: Hans Moritz

Seit Wochen jeden Montagabend das gleiche Bild: Die Erdinger Montagsspaziergänge gelten als die mit den höchsten Teilnehmerzahlen. 1200 waren es diesmal. © Hans Moritz

Bereits zum zehnten Mal haben im Landkreis Erding Montagsspaziergänge stattgefunden. Die Teilnehmerzahlen steigen aber nicht mehr.

Erding/Wartenberg - 1200 „Spaziergänger“ gegen die Impfpflicht und die Corona-Einschränkungen zählte die Polizei in Erding, teilt Einsatzleiter Florian Leitner mit. Das waren 400 weniger als zu Spitzenzeiten vor gut einem Monat, aber auch 100 mehr als vorige Woche. In Wartenberg waren es 50. Zahlen aus Dorfen lagen am Montagabend noch nicht vor. Auf dem Schrannenplatz fand auch diesmal eine Gegenkundgebung statt. Während diese nach Angaben Leitners ordnungsgemäß beantragt worden war, fanden die Spaziergänge erneut ohne Anmeldung bei den Behörden statt. Die Polizei spricht wie in den Vorwochen dennoch von einem „friedlichen Verlauf“.

Lediglich in Wartenberg mussten die Beamten einschreiten, nachdem Teilnehmer mehrfach versucht hatten, von der von der Polizei vorgegeben Route abzuweichen. Es blieb laut Leitner aber beim Ermahnungen. In einem Fall wurden jedoch die Personalien eines Teilnehmers aufgenommen. Die Ermahnungen galten allen Teilnehmern nach Versammlungsende. Sie mussten sich umgehend zerstreuen, denn das Infektionsschutzgesetzt verbietet weiterhin Aufläufe mit mehr als zehn Personen. Während der Märsche hielten Lautsprecherdurchsagen die Menge an, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

„Unsere oberste Prämisse war, einen friedlichen Verlauf sowie eine Vermeidung von Verkehrsunfällen und -gefahren zu gewährleisten“, berichtete Leitner am späten Montagabend. Er wies aber erneut darauf hin, „dass derartige Versammlungen unter freiem Himmeln anzuzeigen sind“. Denn nur so könnten die Einsätze sinnvoll geplant werden. Grundsätzlich stünden alle Versammlungen „unter dem Grundrechtsschutz der Versammlungs- und Meinungsfreiheit“, bekräftigte der Hauptkommissar. ham