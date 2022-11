150 Jahre Endstation Erding

Das Ringschluss-Modell, das in der Ausstellung zu sehen ist, ließ OB Max Gotz (M.) strahlen. Matthias und Philipp Holl (links und rechts vom OB) aus Hofsingelding haben er gebaut. © Peter Bauersachs

Eine Sonderausstellung im Museum Erding beleuchtet 150 Jahre Geschichte der Bahn und ihre Zukunft mitsamt Ringschluss. Davon gibt es sogar ein Modell.

Erding – Vergangenheit und Zukunft der Bahn werden im Museum Erding eindrucksvoll in einer Sonderausstellung präsentiert. Sie ist bis Ende Mai 2023 dort zu sehen.

Vor 150 Jahren wurde zur Erschließung des ländlichen Raums die Bahnstrecke von Markt Schwaben nach Erding eröffnet. Dieser epochale Schritt in eine moderne Zukunft ist Anlass zu der Schau, die den Titel „150 Jahre Endstation Erding. Von der Königlich Bayerischen Eisenbahn zum Erdinger Ringschluss“ trägt. Die Bahnstation wurde damals von der Stadt auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche gebaut und am 16. November 1872 eingeweiht. In den Folgejahren entstand als erste große Stadterweiterung ein Bahnhofsviertel mit Bahnhofsgaststätte, Postgebäude und Lagerhäusern. Später folgte für den nahe gelegenen Fliegerhorst ein eigener Bahnanschluss.

Die Ausstellung zeigt Fotos, Landkarten, Schriftstücke, Postkarten und Dokumente und geht auch auf die sechs weiteren Bahnstationen Markt Schwaben, Ottenhofen, Wifling, St. Koloman, Aufhausen und Altenerding ein. Zudem wird über die historische Entwicklung und Zukunftspläne wie den neuen Bahnhof auf dem Fliegerhorst-Areal, den Erdinger Ringschluss zum Flughafen und die Anbindung an den Regionalverkehr informiert. Zwei Modelle stellen den neuen Bahnhof und den Ringschluss vor. Matthias und Philipp Holl aus Hofsingelding haben sie verwirklicht.

Museumsleiter Harald Krause blickte unterhaltsam auf die Geschichte der Bahn zurück. Unter anderem erfuhren die zahlreichen Gäste, dass der Bau der 13,6 Kilometer langen Strecke mit ihren 15 800 Bahnschwellen nur ein gutes Jahr gedauert habe. „Das war damals eine mutige Entscheidung und Vision“, sagte Oberbürgermeister Max Gotz anerkennend. Solch eine schnelle Verwirklichung wäre in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. Der OB hatte die Ausstellung mit Bernadette Bleyleven (Stadtentwicklung) mit dem Durchschneiden eines weißblauen Stoffbandes eröffnet und sprach den Wunsch aus, „dass der neue Bahnhof Erding und der Ringschluss schnellstmöglich verwirklicht werden und dass die Bürger das attraktive Verkehrsangebot annehmen“.

Bei der Ausstellungseröffnung stellte Karl Bürger sein 60-seitiges Buch „Erdinger Eisenbahngeschichte“ vor, das im Museum für 15 Euro zu kaufen ist. Der Eisenbahn-Enthusiast aus Walpertskirchen hatte sein Wissen auch in die Ausstellung eingebracht. Kraus dankte ihm dafür herzlich. Er würdigte alle an der Sonderschau Beteiligten. Sie erhielten unter großem Applaus das von Bürger herausgegebene Buch. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Claudia Gondola de Hackel (Querflöte) und Peter Hackel (Gitarre). Öffnungszeiten: Das Museum Erding, Prielmayerstraße 1, hat dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. PETER BAUERSACHS