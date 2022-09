Benefizveranstaltung des Kreisheimatvereins: 2000 Euro für das „Bildnis der Landkreisfrau“

Serenade-Abend im Schloss Aufhausen

Von Alexandra Anderka schließen

Der Kreisheimatverein veranstaltete einen Charity-Abend zugunsten des Klinikum-Fördervereins. 7080 Euro kamen insgesamt zusammen. Das begehrte Gerät für die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs ist damit gesichert.

Erding – Teufelsgeigerin Martina Eisenreich machte ihrem Namen alle Ehre: Mit fetzigen und launigen Stücken unterhielt sie zusammen mit ihrem Quartett am Donnerstagabend die rund 100 Gäste im Stadl von Schloss Aufhausen. Barbara Pöschl-Edrich steuerte sanfte Harfenklänge bei, raumfüllende Arien kamen von der Eichenrieder Sopranistin Yvonne Madrid. Die DSDS-Dritte Melissa Mantzoukis begeisterte mit zwei Pop-Songs. Eine gelungene Überraschung brachte Sabine Trettenbacher, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, auf die Bühne. Die Hobby-Sängerin interpretierte gekonnt Max Raabes „Für Frauen ist das kein Problem“. Dezent im Hintergrund, aber stets präsent: Guido Krutscher am Piano.

+ Musikgenuss bot im Stadl des Schlosses Aufhausen Yvonne Madrid mit ihrer beeindruckenden Sopranstimme. © Alexandra Anderka

Zu einem Serenade-Abend mit Starbesetzung und Charity-Versteigerung hatte der Kreisheimatverein eingeladen. Federführend war Vereinsreferentin Sandra Angermaier, die den Benefizabend mit Trettenbacher organisiert hatte. Der Erlös von insgesamt 7080 Euro geht an den neu gegründeten Fördervereins des Klinikums Erding.

Dieser sei dringend nötig geworden, wie Klinikdirektor Dr. Dirk Last versicherte, denn das Klinikum gerate wegen der Pandemie und ihren Folgen immer mehr in Schieflage. So könne aufgrund des Personalmangels nur rund die Hälfte der Intensivbetten belegt werden. In Amerika sei Fundraising schon längst ein „integraler Bestandteil“ der Finanzierung von Kliniken.

Mit den Spenden des Abends wolle der Förderverein unter dem Motto „Frauengesundheit“ vor allem die Gynäkologie unterstützen. Ein Gerät für rund 7000 Euro zur Früherkennung von Gebärhalskrebs stehe ganz oben auf der Wunschliste.

Ursprünglich hatte Kabarettist Alfred Mittermeier als Auktionator für die Versteigerung der drei Kunstwerke zugesagt. Da er kurzfristig absagen musste, übernahm diesen Part Angermaier, die das charmant meisterte. Dennoch waren die Erdinger zögerlich mit ihren Geboten. Schließlich brachte ein expressionistisches Kunstwerk von Hamit Ataseven mit dem Titel „Lebenslinien“ 2000 Euro. Der Erdinger Stefan Tübinger ersteigerte das großformatige Acrylbild. Er wird es ins Büro seiner IT-Firma in München hängen, wie er informierte.

+ Teugelsgeigerin Martina Eisenreich (r.) und Harfenistin Barbara Pöschl-Edrich harmonierten perfekt. © Alexandra Anderka

Das Zuhause von Thomas Bartl wird bald eine handcolorierte Lithografie des verstorbenen Künstlers Rudolf L. Reiter schmücken. 1200 Euro war dem Bürgermeister von Neuching der Druck mit dem Titel „Liebe zu einer Stadt“ wert.

+ Melissa Mantzoukis, begleitet von Guido Krutscher © Alexandra Anderka

Realschullehrer Markus Neugebauer ersteigerte für 2000 Euro das Bildnis der „Landkreisfrau“. 71 Frauen aus dem Landkreis, darunter auch Staatsministerin Ulrike Scharf, die an diesem Abend auch anwesend war, hatten sich dafür fotografieren lassen. Fotografin Miriam Stemmer hat die Idee künstlerisch umgesetzt. Neugebauer wird das überdimensionale Werk aber nicht bei sich zu Hause aufhängen. Er spendet es dem Klinikum.

Der Empfang mit Tombola, Kalligrafien, Sekt und Häppchen, sonstigen Spenden und limitierten Drucken der „Landkreisfrau“ in Kleinformat erbrachte 1880 Euro.