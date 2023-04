23 neue Wirtschafter für Landbau: Landwirtschaftsschule Erding verabschiedet Studenten

Die erfolgreichen Absolventen der Landwirtschaftsschule Erding mit ihren Lehrkräften (v. l.): Ingrid Jositz-Pritscher, Andreas Carmanns, Petra Melchior, Schulleiterin Katharina Binsteiner, Semesterleiter Josef Schächtl, Christian Mayer, Michael Schraufstetter, Jonas Schmid, Josef Vogt, Bernhard Mayr, Maximilian Strasser, Maximilian Peis, Martin Haller, Leonhard Schwaiger, Bernhard Haimmerer, Elisabeth Wohlmuth, Ludwig Thalmair, Johannes Fleidl, Katrin Pfeiffer, Ludwig Eckl, Ludwig Ismair, Benedikt Beierl, Thomas Obermaier, Philipp Malter, Hannes Wagner, Markus Riexinger, Andreas Angermaier, Irmgard Reischl, Christian Mader, Claudia Jakowatz, Theresa Scherm und Regina Reingruber. © Schule

Nach kalten Wintertagen kündigt das Frühjahr mit sich öffnenden Knospen und Blüten Aufbruch an. Dieser ist nicht nur in der Natur zu beobachten. Auch in der Landwirtschaftsschule Erding steht dem Abschlusssemester nach anstrengenden und nervenaufreibenden Wochen ein Neuanfang bevor – und zwar traditionsgemäß nach der Schulschlussfeier mit Zeugnisübergabe. In diesem Jahr fand der Festakt im Landratsamt statt. Fortan dürfen sich die 23 Absolventen, darunter zwei Frauen, „staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau“ nennen.

Erding – „Die Landwirtschaft braucht junge, gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Und Sie können auf das Erreichte Stolz sein“, betonte Schulleiterin Katharina Binsteiner bei der Feier. Denn in der Landwirtschaftsschule werde einem neben viel Fleiß auch viel Wissen abverlangt. Unter anderem lernt man Grundlagen der Unternehmensführung. Es geht um das Erkennen natürlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge. „Aber auch umweltrechtliche Belange wie Klima-, Wasser-, Boden-, Bienenschutz und Biodiversität sowie Tierwohlaspekte spielen eine zentrale Rolle“, betonte Semesterleiter Josef Schächtl.

Außerdem analysieren die Studenten mit eigenständig erstellter Buchführung ihre landwirtschaftlichen Betriebe und entwickeln Optimierungsansätze und -ziele für das künftige Bewirtschaften. Auf dem Stundenplan auch zu finden sind Themen wie Diversifizierung, zum Beispiel Direktvermarktung oder Energieerzeugung, und vieles mehr.

Wie attraktiv der Schulstandort Erding und die überregionale Bedeutung der Landwirtschaftsschule ist, zeigt allein, dass die Studenten des aktuellen Abschlussjahrgangs aus acht Landkreisen kommen: zehn aus Erding, vier aus Ebersberg, drei aus München, zwei aus Freising und je einer aus Landshut, Mühldorf, Dachau und Starnberg. Das zweite Semester startet heuer mit 21 Studenten, und für den Herbst haben sich bereits mehr als 20 Interessenten angemeldet.

Wer mehr über die Ausbildung erfahren möchte, kann sich auf der Internetseite www.aelf-ee.bayern.de oder unter Tel. (0 81 22) 48 00 informieren.