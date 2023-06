28. Erdinger Stadttriathlon: Talentebecken Kronthaler Weiher

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Wohlverdiente Erfrischung: Amelie Hanf gönnt sich einen kühlen Schluck. Die 20-Jährige wird Siegerin bei ihrem ersten Rennen in Erding über die Olympischen Distanz. © Christian Riedel / fotografie-ri

Bei Sonnenschein und heißen Temperaturen gingen 1200 Teilnehmer beim Erdinger Stadttriathlon an den Start. Viele Triathleten waren heuer zum ersten Mal dabei. Vor allem der Nachwuchs war erfolgreich.

Erding – „Der Kronthaler Weiher ist ein Talentebecken“, sagte Triathlon-Weltmeister Daniel Unger beim gestrigen Erdinger Stadttriathlon. Unter den 1200 Triathleten, die am Vormittag am See an den Start gingen, waren in der Tat einige Nachwuchsaltente zu fischen.



Frederic Funk will Ironman-Weltmeister werden. Dass er auf diesen Titel zielstrebig hinarbeitet, zeigte der 25-Jährige über die Olympische Distanz. Obwohl für Funk der Stadttriathlon mehr ein Trainingswettkampf war, siegte er mit über sechs Minuten Vorsprung. „Der Start hier war relativ spontan“, sagte Funk von Triathlon Grassau. „Ich hätte heute eigentlich ein bisschen langsam machen sollen für das Training kommende Woche, aber die Leute haben mich angefeuert.“



Von der Schwimmbrille zur Sonnenbrille: In der Wechselzone muss es schnell gehen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach 1500 Metern schwimmen im Kronthaler Weiher, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen erreichte er die Ziellinie mit einer Zeit von fast einer Stunde und 45 Minuten. Nach dem Jubel setzte er sich erst einmal in den Schatten. Die Hitze habe der Triathlet aus Unterwössen (Landkreis Traunstein) vor allem beim Schwimmen gespürt. „Im Neoprenanzug wird´s schon warm.“ Auch beim Laufen habe sich das warme Wetter spürbar gemacht. „Ich war dann schon froh, dass es vorbei war.“



Nach dem Schwimmen war Funk allerdings noch Zweiter. Hannes Butters vom Erdinger Active Team war nach weniger als 18 Minuten aus dem Wasser gestiegen. „Ich weiß, dass Hannes ein brutaler Schwimmer ist“, sagte Funk. Beim Radfahren konnte er dann aber aufholen und den Vorsprung beim Laufen noch ausbauen. Funk war bereits im Jahr 2019 Erster in Erding geworden.



Auch kleine Superhelden sind am Start beim 28. Erdinger Stadttriathlon. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ihren ersten Sieg im Volkstriathlon feierte Amelie Hanf vom LV Deggendorf ebenfalls 2019. Heuer ist sie zum ersten Mal über die Olympische Distanz mitgelaufen und hat sich direkt die goldene Medaille geholt. Damit hat die 20-Jährige selbst überhaupt nicht gerechnet. „Ich wusste gar nicht wer da ist“, sagte sie. Nach dem Schwimmen lag Hanf auf dem zweiten Platz, nach dem Radfahren auf dem dritten. Beim Laufen – ihrer großen Stärke – holte sie dann auf und lief schließlich als Erste über die Ziellinie. Wenige Sekunden darauf folgte Hanna Pfannes vom Erdinger Active Team.



Hanfs Fazit: „Es war sehr heiß, aber durch die vielen Wasserstationen ging´s.“ Der Triathlon in Erding sei einer ihrer Lieblingswettkämpfe: „Die Stimmung ist immer so geil.“ Auch den Kronthaler Weiher mag sie, dorthin ging sie nach dem Triathlon zur Abkühlung. Die hatte sie allerdings auch schon durch die Bierdusche aus dem überdimensionalen Weißbierglas.



Das Schwimmen im 20,4 Grad warmen Wasser am Kronthaler Weiher ist der Start für die 1200 Teilnehmer am Erdinger Stadttriathlon. © Christian Riedel / fotografie-ri

Auch Gerd Rucker, Präsident des Bayerischen Triathlon-Verbands gekommen. Erding sei in Bayern eins seiner Lieblingsrennen.



Unter den insgesamt 1200 Teilnehmern waren viele Triathleten zum ersten Mal dabei, wie sich per Handzeichen bei der Wettkampfbesprechung zeigte. Wie auch Hans-Jörg Stolz, der Drittplatzierte über die Olympische Distanz. Sieben oder acht Jahre lang hat der 22-Jährige aus Ruhpolding Kraftsport gemacht. Seit etwa zwei Jahren betreibt er nun Triathlon. „Ich gehe jetzt komplett auf Ausdauer und habe zehn Kilo abgenommen“, sagte Stolz. Der gestrige Stadttriathlon war sein fünfter oder sechster Triathlon überhaupt, meinte er. „Die Strecke hat mir gefallen, die werde ich wieder machen.“, sagte er.



Die drei Besten auf der Olympischen Distanz waren (v. l.) Hannes Butters vom Erdinger Active Team, Frederic Funk von Triathlon Grassau und sein Teamkollege Hans-Jörg Stolz. © Christian Riedel / fotografie-ri

Umso mehr Triathlons hat dagegen Norbert Putz absolviert. Er war mit gut eineinhalb Stunden der Schnellste in der Altersklasse 70. Von Beginn an nimmt der 74-Jährige am Erdinger Stadttriathlon teil. Er ist fast jedes Jahr dabei – und in seiner Altersklasse immer unter den Besten. Das heiße Wetter hat Putz nicht viel ausgemacht: „Letztes Jahr war es viel wärmer.“



Ein weiteres Nachwuchstalent zeigte sich beim Volkstriathlon. Der erst 17-jährige Mark Bittner aus Erding war der schnellste Volkstriathlet mit 56 Minuten. „Ich mache Triathlon seit ich sieben bin“, sagte er nach der Siegerehrung. Für Bittner war es der erste Sieg daheim in Erding.

Die Ergebnisse Olympische Distanz

Männer: 1. Frederic Funk (Triathlon Grassau) 1:44:51; 2. Hannes Butters (Erdinger Active Team) 1:51:23; 3. Hans-Jörg Stolz (Triathlon Grassau) 1:54:56

Frauen: 1. Amelie Hanf (LV Deggendorf) 2:14:38; 2. Hanna Pfannes (Erdinger Active Team) 2:15:03; 3. Katrin Esefeld (LG Mettenheim) 2:16:28 Volkstriathlon

Männer: 1. Mark Bittner (Trisport Erding) 0:56:15; 2. Moritz Hägel (IfL Hof) 0:56:53; 3. Thomas Tietz (VfL Kaufering Triathlon) 0:57:07 Frauen: 1. Katharina Krüger (Erdinger Active Team) 0:56:31; 2. Pia-Marie Pichler (Wasserfreunde Pullach) 1:06:01; 3: Barbara Drewlo (Niederviehbach) 1:07:34 Alle Ergebnisse gibt es auf www.trisport-erding.de