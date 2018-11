Spanische Nächte und bayerische Landler

Seit drei Jahrzehnten lädt die Blechblaskapelle St. Wolfgang zum Herbstkonzert und erfreut das Publikum mit ihrem Können.

St. Wolfgang– Seit drei Jahrzehnten lädt die Blechblaskapelle St. Wolfgang zum Herbstkonzert und erfreut das Publikum mit ihrem Können. Und jedes Jahr strömen die Zuschauer in die Goldachhalle. So auch am vergangenen Samstag, wo rund 200 Gäste mit den Musikern das 30. Jubiläum feierten.

Thomas Seisenberger, seit März diesen Jahres Vorsitzender, begrüßte die Gäste, darunter Landrat Martin Bayerstorfer mit Familie. Er hielt eine kurze Rückschau auf die Aktivitäten der Blaskapelle.

Die Jugendkapelle, 25 Kindern zwischen acht und 14 Jahren, von denen manche auch erst seit einigen Monaten dabei sind, machten den Auftakt. Nach dem ersten Stück der Blechblaskapelle mit 50 Mitwirkenden gratulierte Bürgermeister Ullrich Gaigl zum 30- jährigen Jubiläum und überreichte den Schlagwerkern Korbinian Gaigl und Jakob Huber die vor kurzem erworbenen Musikabzeichen in Bronze. Er würdigte die Leistungen und den Fleiß aller Musiker und ermutigte die Jugend, weiter so hohen Einsatz zu zeigen.

In der St. Wolfganger Brassband kommen neben Schlagwerk ausschließlich Blechblasinstrumente zum Einsatz. Dies gilt es bei der Stückauswahl und den Arrangements zu berücksichtigen. Unter der Leitung der beiden Dirigenten Claus-Peter Wittmann und Dr. Rupert Schäfer bot die Brassband ein abwechslungsreiches Programm. Schmissige Filmmusik, Stücke aus aller Welt von „Spanish Nights“ über „Yellow Submarine“ der Beatles bis hin zu einem „Landler für Brass Band“, bei dem Tiergeräusche wie Muhen und Meckern sowie das Wetzen einer Sense das Stück untermalten, gehörten zum Repertoire. Besonders beeindruckte die Band auch mit dem Stück „The Big Mancini“ von dem US-amerikanischen Filmmusik-Komponisten Henry Mancini, arrangiert von Darrol Barry. Mit Leichtigkeit und wechselnden Rhythmen kamen die Melodien vom rosaroten Panther, den Blues Brothers und dem Baby Elephant Walk launig daher.

Zum Abschluss trug die Blechblaskapelle das erst kürzlich bei den Wertungsspielen in Buchbach mit sehr gutem Erfolg absolvierte Pflichtstück „Lord Tullamore“ – eine irische Weise von Carl Wittrock – vor. Mit Trommeln, Schellen, anspruchsvollen Rhythmen und Temperament entstand eine keltische Atmosphäre. Nach dem fulminanten Ende des Programms mit 15 Stücken erklatschten sich die Zuhörer Zugaben. „Coldplay on Stage“, arrangiert von Michael Brown, und vor allem der hervorragend gespielte Radetzky Marsch kamen so gut an, dass das Publikum durchgehend mitklatschte. mb