„Heldin von ganz Deutschland“: Aiwanger mit rühmenden Worten für Gruber – einige Teilnehmer kollabiert

Von: Wolfgang Krzizok, Christian Deutschländer, Miriam Haberhauer

Aus ganz Bayern kamen die Demonstranten nach Erding. Die Teilnehmerzahl wird auf 10.000 geschätzt. © Matthias Balk/dpa

Rund 10.000 Teilnehmer kamen zur Demo nach Erding. Der Verkehr brach zwischenzeitlich zusammen, die Veranstalter zeigen sich insgesamt zufrieden.

Update vom 9. Juni, 12 Uhr: Die Großdemonstration in Erding ist offiziell zu Ende. Organisator Franz Widmann zeigte sich in seiner Abschlussansprache zufrieden: „Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier war. Nehmt den Geist mit, tragt ihn weiter, dann wird das was, in Erding, in Bayern, in ganz Deutschland.“ Auch Monika Gruber appellierte zum Abschied an die Demo-Teilnehmer: „Das war heute erst der Anfang. Wir schaffen es nur miteinander, wir helfen alle zusammen.“

Wirtschaftsminister Aiwanger (FW) fand zum Abschluss lobende Worte für die Kabarettistin und Mit-Organisatorin Monika Gruber: „Du bist unsere Heldin von Erding und von Bayern und du wirst die Heldin von ganz Deutschland werden. Du hast einen Stein ins Rollen gebracht, der der Ampel in Berlin den Bogen unter den Füßen wegziehen wird.“

Bis zu 10.000 Teilnehmer waren zwischenzeitlich vor Ort, laut Polizei kam es zu keinerlei Zwischenfällen. Lediglich die Hitze machte Probleme: Einige Demonstranten kollabierten und mussten von den Rettungskräften versorgt werden.

Die AfD-Demo findet parallel zur Veranstaltung am Rande des Volksfestgeländes statt. © Wolfgang Krzizok

Update vom 9. Juni, 11 Uhr: Erst wird er bei seiner Ankunft mit Buhrufen und Trillerpfeifen begrüßt, dann kann er sich kaum Gehör verschaffen: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss seine Rede in Erding zweimal unterbrechen. Kabarettistin Monika Gruber versucht für Ruhe zu sorgen und bittet die Störenfriede um Respekt.

Gruber verkündete gleich zu Beginn der Veranstaltung: „Das hier ist erst der Anfang, es wird demnächst etwas in dieser Art auf der Theresienwiese in München geben.“ Nähere Infos sind hierzu bislang noch nicht bekannt.

Etwa 4000 bis 6000 Menschen haben sich inzwischen auf dem Erdinger Volksfestplatz versammelt und es kommen immer mehr. Der Verkehr ist mittlerweile vollständig zusammengebrochen, auch die Autobahnabfahrt ist komplett dicht. Gruber schätzt, dass etwa 3000 bis 4000 Menschen noch auf der A94 und A92 im Stau stehen und nicht zum Gelände durchkommen.

Neben Söder sprachen bislang auch Erdings Oberbürgermeister Max Gotz (CSU), BBV-Präsident Günther Felßner, der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands, Josef Ziegler, und der niederbayerische Kaminkehrmeister und Landtagsabgeordnete Hans Ritt. Wie Söder hatte es auch FDP-Landeschef Martin Hagen schwer, sich Gehör zu verschaffen.

Weil sie keinen eigenen Redner stellen durften, startete die AfD eine eigene Demonstration am Rande der Großveranstaltung. © Wolfgang Krzizok

Update vom 10. Juni, 9.20 Uhr: Der Startschuss zur Demo gegen die Klima-Politik der Ampel ist gefallen: Immer mehr Teilnehmer aus ganz Bayern strömen nach Erding. Schon jetzt herrscht Verkehrschaos, die Zufahrtsstraßen sind komplett überlastet. Neben Starnberg, Landshut und dem restlichen Münchner Umland, sind auch Auto-Kennzeichen aus Passau und Regen vor Ort.

Mit den Worten „Ich hoffe auf eine friedliche, ausdrucksstarke Veranstaltung“, eröffnete Organisator Franz Widmann die Veranstaltung. Auch seine prominente Unterstützerin Monika Gruber, sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf sind bereits eingetroffen.

Unter dem Motto „Ampelaustausch statt Heizungsaustausch“ demonstriert ab 9.30Uhr die AfD am Rande des Volksfestplatzes. Der Antrag der Partei, auf der Mega-Demo selbst einen Redner stellen zu dürfen, war zuvor abgelehnt worden.

Als Redner haben sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bayerns FDP-Chef Martin Hagen, sowie der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner angekündigt. Das Landratsamt Erding rechnet mit einer fünfstelligen Teilnehmerzahl.

Markus Söder wird neben Monika Gruber bei der Mega-Demo in Erding sprechen. © Lindenthaler/Sven Simon/Imago Images

Erstmeldung vom 9. Juni: München/Erding – Markus Söder kommt zur Gruber-Demo nach Erding. Ein Sprecher der Staatskanzlei in München bestätigte Söders Teilnahme an der Veranstaltung am Samstag. Erwartet wird eine womöglich fünfstellige Anzahl an Teilnehmern aus ganz Deutschland und Österreich.

Söder und Aiwanger dabei: Liberal-konservative Mitte der Gesellschaft mobilisieren

Mit aufgerufen zur Demo gegen die Klima-Politik der Ampel hat als prominentestes Gesicht die Kabarettistin Monika Gruber, die selbst in Erding wohnt. Sie will die „liberal-konservative Mitte der Gesellschaft“ mobilisieren, sagte sie dieser Tage im Interview mit unserer Redaktion.

Sie kündigte eine „bunte Rednerliste“ an. Wie bunt, darüber wird seit Tagen hinter den Kulissen gesprochen. Bekannt ist, dass Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, auftritt – aber auch mit Bayerns FDP-Chef Martin Hagen ein Vertreter der Ampel-Koalition redet, der allerdings selbst mit Details der Heiz-Pläne schwer hadert und Änderungen verlangt.

„Deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft“: AfD und Grüne beantragen eigene Demos

Die Teilnahme des CSU-Chefs und Ministerpräsidenten ist nun neu. Aus Söders Umfeld heißt es, er sei von Gruber persönlich als Redner eingeladen worden. Dieser Einladung werde er gerne nachkommen. Er teile die Sorgen aller Menschen, die sich von der Ampel zunehmend im Stich gelassen fühlen. Das Heizgesetz sei nur ein weiteres Beispiel für die Abgehobenheit der Berliner Politik. Söder sieht in der Demo, so twitterte er, „ein deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft in Richtung Berlin“.

AfD darf nicht mit auf Rednerliste – und startet deshalb eine halbe Stunde vorher

Gegen eine Vereinnahmung der Demo durch die AfD hatte sich Gruber explizit verwehrt. Dass ein Vertreter der AfD sprechen darf, wurde von den Veranstaltern abgelehnt. Daraufhin hat die Erdinger AfD eine eigene Demo zu dem Thema am Samstag um 9.30 Uhr beantragt. Die Grünen haben eine Gegendemo angemeldet. Auch hier werden überregionale Anreisen erwartet, die Dimension ist noch unklar.

„Mir ist ganz wichtig, dass wir die Demo friedlich über die Bühne bringen“, sagt Gruber. Die 51-jährige Kabarettistin bestätigte Söders Zusage. „Es freut mich, dass der Ministerpräsident sprechen wird“, sagte sie unserer Redaktion, „denn es zeigt, dass die Politiker in Bayern – anders als die Herrschaften in Berlin – die Sorgen und Nöte ihrer Bürger ernst nehmen“.

