Ein alter Bekannter und ein Familienduell

Von: Daniela Oldach

Ein eingespieltes Orga-Team: Michaela (Bild oben, l.) und Sepp Hundegger (r.) gratulieren dem Erfolgstrio (v. l.): Walter Kindermann (Platz zwei), Sieger Raimund Humpl und Georg Hoch (Dritter). © Daniela Oldach

Regnerisch war der gestrige Sonntag auf dem Erdinger Herbstfest. „Für uns ist das bestes Wetter. Da wird gerne Karten gespielt“, sagt Sepp Hundegger.

Erding - Entsprechend groß war auch der Andrang beim Turnier der Heimatzeitung. 312 Schafkopffreunde kartelten um den Sieg und die Prämie in Höhe von 1000 Euro. Allen Grund zum Strahlen hatte Raimund Humpl.

Der 56-Jährige aus Goldach siegte mit 68 Punkten und hofft, dass seine Pechsträhne nun vorbei ist. Doch alle Kartlerinnen und Kartler, ob jung oder junggeblieben, ob Anfänger oder Profi, sind sich einig: Dabei sein ist alles und Spaß macht es sowieso.



So sah es auch Humpl, der 2016 schon einmal in der Herzogstadt triumphiert hatte. Damals hatten 58 Zähler zum Sieg gereicht. Dass er gestern auch wieder gut drauf war, hatte sich schon in den ersten 20 Spielen abgezeichnet. „Da hatte ich bereits 41 Punkte. Aber dann bin ich ein wenig eingebrochen. Nach der ersten Runde waren es dann 24 Punkte“, so der begeisterte Schafkopfer. In Abschnitt zwei gab er noch einmal Gas, spielte einen Tout und gewann seine sieben Soli. Und genau diese retteten ihm den Sieg, denn Walter Kindermann war ihm dicht auf den Fersen.



Der Ebersberger kam ebenfalls auf 68 Zähler und einen Tout, verbuchte am Ende aber nur vier Soli und kam damit auf Rang zwei. Enttäuscht war der Ebersberger dabei nicht, im Gegenteil. Nachdem er zuvor am Samstag in Mühldorf mitgekartelt hatte („und da lief ich unter ferner liefen“), freute er sich umso mehr über den zweiten Platz. Den Gewinn legt der 77-Jährige in ein neues Dirndl für seine Frau an.



Was Sieger Humpl mit seinem Gewinn macht, weiß er noch nicht. „Ich freu’ mich jetzt mehr über den Sieg und hoffe, dass es jetzt wieder aufwärts geht“, so der Goldacher, der im Tiefbau tätig ist. Denn die vergangenen Turniere liefen nicht nach Plan. Ruhe bewahren, lautete sein Credo. Schließlich spielt er schon lange, das Schafkopfen hatte ihm sein Opa Alois Göerl beigebracht.



Apropos Erfahrung: Auch hier ist Kindermann nahezu gleichauf. 1974 hatte der Ebersberger, der lange in Berglern gewohnt hat, an der bayerischen Meisterschaft in München teilgenommen, seit vier Jahrzehnten kartelt er in Erding mit.



Ein alter Hase, wenn es ums Schafkopfen geht, ist auch Georg Hoch. Der 67-Jährige war zum ersten Mal in Erding dabei, „aber jetzt komme ich jedes Jahr“, lacht der Donauwörther. Gut lachen hat er auch, denn eine Premiere wurde mit Platz drei und 200 Euro versüßt. 34 Zähler hatte er nach Runde eins. „Ich hab’ normalerweise eine gute und eine schlechte Runde. Aber hier lief es zweimal super“, freute er sich. Mit 58 Punkten, einem Tout und sieben Soli, davon eines verloren, wurde er Dritter.



Bester Landkreis-Kartler wurde Josef Glas. Der Erdinger verpasste knapp den Sprung aufs Siegertreppchen. Er hatte 58 Zähler und sechs Soli, davon eines verloren.



Wie sehr das Schafkopfen ein Spaß für die ganze Familie ist, zeigten die Angermairs aus Erding. Zum ersten Mal nahmen sie als Familie am Turnier teil. Martin Angermair (55) hatte das Schafkopfen seiner Ehefrau beigebracht, als diese 20 Jahre war. Und das mit solch einer Leidenschaft, dass die heute 55-jährige Lehrerin am Anne-Frank-Gymnasium sogar schon ein Projekt-Seminar dazu angeboten hat. Die Begeisterung übertrug sich auf die Kinder Marinus (27), Miriam (25) und Melina (17). „In der Pandemie haben wir dann unser Können intensiviert“, erzählt Lehrer Martin Angermair lachend. Während im internen Familienduell zur Halbzeit Nesthäkchen Melina mit 18 Punkten die Nase vorn hatte, wurde sie in der Endabrechnung von ihrem großen Bruder überholt. Marinus Angermair kam mit 21 Punkten, einem Tout, drei Soli (davon eines verloren) auf Rang 43 und erwies sich als fairer Sportsmann. „Ich bin mehr als zufrieden. Und ich hatte an beiden Tischen tolle Mitspieler. Da hat es richtig Spaß gemacht.“ „Familiensilber“ ging an Martin Angermair (18 Punkte), Bronze an Melina Angermair (elf Zähler). do