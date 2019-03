Im Methadon-Whiskey-Rausch zum Messer gegriffen

Mit 15 Jahren war er bereits heroinabhängig, das Vorstrafenregister des 34-Jährigen weist bereits zwölf Verurteilungen aus. Nun stand er zum 13. Mal vor Gericht.

Erding – Aus der Haftzelle wurde er in die Verhandlung gebracht, mit zwei weiteren zwei Jahren und sieben Monaten kehrte er dorthin zurück. Damit ahndete das Schöffengericht eine Messerattacke am 16. Februar vergangenen Jahres in Erding.

Sein Opfer hatte mit einer Beifahrerin gerade auf dem Parkplatz hinter der Sparkassen-Hauptstelle am Alois-Schießl-Parkplatz geparkt, als der CNC-Fräser an den VW Polo trat und voller Verachtung auf die Windschutzscheibe spuckte. Die Beifahrerin beschimpfte er als „blöde Hure“. Und das nur, weil ihm der junge Arbeiter kurz zuvor angeblich die Vorfahrt genommen hatte.

Nach der Rotzattacke stieg der Fahrer aus – und bekam sofort einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angegriffene drängte den Brutalo ab und fing sich wenig später einen zweiten Hieb ein. Beim anschließenden Gerangel zückte der Kronacher ein Messer mit zehn Zentimeter langer Klinge und stach in die Richtung seines Gegenübers. Der konnte den Angriff mit dem Unterarm abwehren und erlitt wie durch ein Wunder so gut wie keine Verletzungen.

Nur einen Monat später drang der 34-Jährige in eine Tiefgarage Am Gries ein, um einen älteren Ford kurzzuschließen und zu stehlen. Doch er scheiterte.

Die Kripo kam ihm auf die Schliche, weil er an beiden Tatorten DNA hinterlassen hatte. Über die verfügte das Bayerische Landeskriminalamt, weil der Täter seit 2001 mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen wiederholten Drogenkonsums und -handels, Straßenverkehrsgefährdung, Diebstahl, Urkundenfälschung, Schwarzfahrens, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dabei hat er es bereits auf eine erkleckliche Gefängniserfahrung gebracht. Zum Messer griff er unter offener Bewährung.

Nun war er wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und versuchten Diebstahls angeklagt. Nachdem Staatsanwältin Sigrid Kolano die Anklage verlesen hatte, bat Pflichtverteidiger Patrick Schladt zum Rechtsgespräch. Dabei sicherte ihm Richter Björn Schindler eine Haftstrafe zwischen zwei Jahren, sechs Monaten und zwei Jahren, elf Monaten zu, sofern sich der Angeklagte geständig zeige. Das war er dann auch.

Schladt teilte mit, dass sein Mandant vier Jahre lang bereits als Teenager Heroin konsumiert habe, seit Jahren aber auf Methadon eingestellt sei. Am Tatabend habe er zudem reichlich Whiskey intus gehabt. Er sei nur bedingt steuerungsfähig gewesen sein.

Das Opfer sagte aus, es sei ihm leicht gefallen, den Angriff abzuwehren. „Der Mann hat plötzlich umgeschaltet, sich beruhigt und sich bei mir entschuldigt.“ Vor Gericht versicherte der robust wirkende Arbeiter, er nehme die Entschuldigung an und hege auch keine Strafverfolgungsabsichten mehr. „Er hat halt einfach Scheiß gebaut“, meinte er lapidar. Der Kronacher entschuldigte sich erneut bei ihm und den anderen Betroffenen.

Er gab aber zu, ein beträchtliches Alkoholproblem zu haben. Zwei Flaschen Whiskey seien bis zu seiner Inhaftierung das tägliche Quantum gewesen.

Ein Kriminalbeamter sagte aus, man habe nur anfangs wegen versuchter Tötung ermittelt. Das Opfer habe sehr souverän reagiert.

In ihrem Plädoyer wies Kolano auf das lange Vorstrafenregister hin. „Er beschäftigt die Justiz fast jedes Jahr aufs Neue.“ Allerdings sei der 34-Jährige geständig gewesen. Die Beleidigung und den versuchten Diebstahl wollte sie gar nicht in ihr Strafmaß einbezogen wissen, der Griff zum Messer sei gravierend genug. Sie forderte zwei Jahre und acht Monate Haft.

Verteidiger Schladt wies auf den erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich in Form der Entschuldigung und eines Handschlags hin. „Es hat eine völlige Aussöhnung stattgefunden.“ Deswegen seien zwei Jahre und sechs Monate Haft ausreichend.

Das Schöffengericht mit Schindler, Anna Gfirtner und Arthur Heimann verurteilte ihn zu zwei Jahren und sieben Monaten. Schindler wies auf den „nichtigen Anlass“ der Tat hin, die er unter offener Bewährung begangen habe.