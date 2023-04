348 Abiturienten starten morgen mit Deutsch

Von: Alexandra Anderka

Anspannung herrscht gerade an den Gymnasien und an der FOS/BOS. Das Abitur geht los © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Für rund 500 Absolventen der FOS/BOS beginnen bereits heute, 25. April, die mündlichen Prüfungen, die Abiturienten an den Gymnasium starten morgen, 26. April, im Fach Deutsch die schriftlichen Prüfungen.

Landkreis – Für insgesamt 348 Abiturientinnen und Abiturienten an den drei Gymnasien im Landkreis beginnen morgen die schriftlichen Abiturprüfungen. An der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS) starten die rund 500 Absolventen schon heute mit den mündlichen Kommunikationsprüfungen in Englisch. „Unsere Lehrkräfte sind die nächsten acht Tage von früh bis in den späten Nachmittag damit beschäftigt, die mündlichen Prüfungen von 500 Schülerinnen und Schülern abzunehmen, das ist schon gewaltig“, sagt Direktor Jens Baumgärtel.

Das Abitur an Bayerns Gymnasien beginnt mit den drei schriftlichen Prüfungen: Morgen, 26. April, im Fach Deutsch, und am Freitag, 28. April, findet die Prüfung im dritten Abiturfach statt, das kann eine Fremdsprache, aber auch ein gesellschafts- oder naturwissenschaftliches Fach sein. Mathematik am 3. Mai bildet für die meisten den Abschluss der schriftlichen Prüfungen. Abiturienten, die sich für Französisch entschieden haben, legen diese Prüfung am 5. Mai ab. Zwischen dem 15. und 26. Mai finden die mündlichen Kolloquiumsprüfungen in zwei weiteren Fächern statt.

Die Abiturbögen werden, wie Baumgärtel versichert, „nach sehr hohen Sicherheitsstandards“ verwahrt. Markus Höß, Direktor am Gymnasium Dorfen, an dem morgen 100 Prüflinge an den Start gehen, erklärt das Prozedere: „Die Umschläge sind versiegelt und werden heuer von meinem Stellvertreter Wolfgang Lanzinger zusammen mit den Lehrkräften geöffnet.“ Sie überprüfen die Aufgaben und bereiten die Materialien für jeden Abiturienten einzeln vor. Besonders früh gehe es für die Mathelehrer am Prüfungstag los. Schon ab 5.30 Uhr treffen sie sich, um die Aufgaben vorab durchzurechnen. Lehrer und Direktoren, deren Kinder aktuell Abitur machen, werden von der Verteilung der Prüfungsbögen ausgeschlossen, erklärt Schulleiter Höß.

Am Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding versammeln sich heuer 139 Abiturienten in der Turnhalle, wie Oberstufenkoordinator Markus Mitschke mitteilt. Am Anne-Frank-Gymnasium Erding sind es 109, informiert Oberstufenkoordinatorin Elisabeth Ringler. Fast wie vor Corona werden die Prüfungen an Gymnasien und FOS/BOS ablaufen, allerdings bekommen die Absolventen heuer letztmalig einen Zeitzuschlag bei den schriftlichen Prüfungen, gestaffelt nach der Dauer der Prüfung, längstens 30 Minuten. „Weil auch der Abiturjahrgang 2021 bis 2023 von pandemiebedingten Beeinträchtigungen betroffen war“, begründet das Kultusministerium.

Die schriftlichen Prüfungen an der FOS/BOS starten am Mittwoch, 17. Mai, ebenfalls im Fach Deutsch. Es folgt am Freitag das Profilfach, je nach Zweig zum Beispiel Pädagogik und Psychologie oder Physik. Die Woche darauf ist am Montag für alle Mathematik und am Dienstag Englisch an der Reihe. Baumgärtel freut sich, dass heuer zumindest das Wochenende dazwischen liegt: „Bis letztes Jahr haben die Schüler alle vier schriftlichen Prüfungen in einer Woche geschrieben.“

Die rund 380 Fachabiturienten und 120 Abiturienten werden ihre Prüfungen in der Aula der FOS/BOS und der Berufsschule sowie in der gemeinsamen Schulturnhalle schreiben. „Für diese Unterstützung der Berufsschule bin ich sehr dankbar“, sagt Baumgärtel, dessen Lehrerteam heuer zudem 18 Schüler einer privaten FOS aus München prüfen muss.

Ein Debakel wie in NRW, wo es beim Herunterladen der Prüfungen zu Problemen gekommen war, werde es in Bayern nicht geben. „Wir sind noch ,old school‘, uns werden die Prüfungen in bewährter Weise zugestellt“, sagt Mitschke.

Die Abiturzeugnisse werden an den Gymnasien am 30. Juni und an der FOS/BOS am 7. Juli überreicht.

Abschlussprüfungen für 200 Azubis

Für fast 200 Azubis im Landkreis beginnen heute, 25. April, die Abschlussprüfungen in ihren IHK-Berufen in 185 Ausbildungsbetrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen, schreibt die IHK. Zuerst stehen am 25. und 26. April die schriftlichen Examen für 160 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm. Ab dem 9. Mai folgen die Prüfungen für etwa 30 Absolventen in den technischen Berufen. Dazu gehören Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert. Im Landkreis Erding finden diese in der Berufsschule Erding statt. Im Juni oder Juli folgen noch mündliche oder praktische Prüfungen, die für den Abschluss nötig sind. and