Betrüger flieht aus Haft und macht gleich weiter

Dieser Mann scheint unbelehrbar. Obwohl er wegen mehrerer Betrugsserien bereits zu Geld- und Haftstrafen verurteilt worden war, ging er ab 2018 im östlichen Landkreis Erding erneut auf Beutezug. Besonders dreist: Während eines Freigangs machte er sich aus dem Staub und machte gleich wieder weiter.

Taufkirchen/Erding – Dieser Mann scheint unbelehrbar. Obwohl er wegen mehrerer Betrugsserien bereits zu Geld- und Haftstrafen verurteilt worden war, ging er ab 2018 im östlichen Landkreis erneut auf Beutezug – und richtete in acht Fällen einen Gesamtschaden von 28 400 Euro an. Dabei ging er immer nach der gleichen Masche vor: Er bot ahnungslosen Menschen Gebrauchtwagen an, ließ sich die vorab bezahlen, ohne dann jemals ein Auto auszuliefern. Hinzu kommt ein bei einem Versandhandel unter dem Namen seiner Freundin bestelltes iPhone im Wert von über 2000 Euro, das er ebenfalls nicht bezahlte.

Besonders dreist: Der Maurer nutzte den Freigang während einer Haftstrafe im österreichischen Graz zur Flucht nach Taufkirchen, um dann sofort weiterzumachen. Die Begründung des Vaters eines zwölfjährigen Sohns: „Ich musste an Geld kommen, um mein Leben zu bestreiten.“

Das Schöffengericht am Amtsgericht Erding unter dem Vorsitz von Richter Björn Schindler verurteilte den 35-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Die muss er aber nicht gleich antreten. Denn wegen ähnlicher Delikte sitzt er derzeit in der Justizvollzugsanstalt Aichach ein. In Fesseln brachten ihn zwei Polizisten zur Verhandlung. Danach wurden ihm erneut Handschellen angelegt.

In der Verhandlung kam heraus, dass der Maurer im Herbst 2018 aus der Haft in Graz geflohen war. Er ließ sich über Monate in einer Pension in Taufkirchen nieder. Einige Rechnungen dort zahlte er. Dann erfuhr er, dass ihm die Polizei auf der Spur war – und tauchte unter. Die letzte Rechnung über 330 Euro blieb unbezahlt. Wenig später wurde er festgenommen.

Der Herbst 2018 und das Frühjahr 2019 reichten dem Häftling, auf gewerbsmäßigen Beutezug zu gehen. Er bot mehrere Gebrauchtwagen zum Kauf an, über die er freilich gar nicht verfügte. Besonders schlimm erwischte es einen Mann, dem der Angeklagte eine Geschäftsbeteiligung für einen Handel mit Oldtimer-Traktoren anbot. Sein Gegenüber übergab 13 000 Euro – und hörte nie wieder was von seinem „Geschäftspartner“.

Bei früheren Bertrugsserien in Augsburg und Österreich hatte der Handwerker Schäden in Höhe von 300 000 und 350 000 Euro angerichtet. Entsprechend hoch verschuldet ist er. Die Geprellten werden ihr Geld vermutlich nie wiederbekommen.

In der Verhandlung in Erding räumte der 35-Jährige über seine Verteidigerin Angelika Baumgärtel sämtliche Anklagepunkte ein. Er habe in der Illegalität nach seiner Flucht nicht gewusst, wie er sein Leben finanzieren solle.

Staatsanwalt Thomas Bauer forderte zwei Jahre und elf Monate Haft. Zwar habe das Geständnis dem Gericht eine aufwändige Beweisaufnahme und Zeugenanhörung erspart. Gegen den Angeklagten sprächen aber die vielen Vorstrafen, die „immens hohe Rückfallgeschwindigkeit“, die Höhe des Schadens und die gravierenden Folgen für einige Opfer.

Verteidigerin Baumgärtel wies darauf hin, „dass es die Opfer meinem Mandanten leicht gemacht haben“. Sie hätten gutgläubig Vorauszahlungen geleistet, ohne die Autos gesehen zu haben.

Das Schöffengericht verurteilte den Maurer zu zwei Jahren und acht Monaten Haft. Schindler schloss sich in der Urteilsbegründung weitgehend dem Plädoyer des Staatsanwalts an. Er machte dem Angeklagten deutlich, „dass es nicht geht, seinen Lebensunterhalt mit Straftaten zu finanzieren“. Der Maurer ließ durchblicken, nach der Haft arbeiten zu wollen. Das Urteil ist rechtskräftig.