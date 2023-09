37 Gesellen aus vier Innungen

Ehrung der vier Innungsbesten (v. l.): Landrat Martin Bayerstorfer, Staatsministerin Ulrike Scharf, Luis Brunner (bester Schreiner), Pia Grandl (Gesamtbeste und beste Friseurin), Philipp Stangl (bester Zimmerer), Franziska Hofer (beste Metzgerin) und Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. Alle Jahre werden es weniger, die wir ins Gesellen-Leben entlassen können, dabei brauchen wir das Handwerk doch dringend. Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger © Friedbert Holz

Bei der Freisprechungsfeier der Innungen Metzger, Schreiner, Zimmerer und Friseure entließ Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger 37 ehemalige Azubis ins Gesellen-Leben.

Landkreis/Kirchasch – „Ihr dürft euch nun Gesellen und Gesellinnen nennen.“ Mit diesem für viele im Saal erlösenden Worten entließ Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger 37 ehemalige Auszubildende bei der Freisprechungsfeier im Gasthaus Bauer. Aus dem ganzen Landkreis waren die jungen Handwerker von vier Innungen zusammen gekommen, um hier mit ihren Ausbildern, Familien und Freunden den Übertritt ins Gesellen-Leben zu feiern.

Die Innungen der Friseure, Metzger, Schreiner und Zimmerer waren angetreten, um den Nachwuchs gebührend zu verabschieden. Alle bekamen sie ihre Urkunden und kleine Geschenke, vier von ihnen eine Ehrung als Innungsbeste. Franziska Hofer (Inning am Holz) wurde als beste Ausbildende im Metzger-Handwerk ausgezeichnet, Philipp Stangl (Berglern) als bester Zimmerer, Luis Brunner (München) als bester Schreiner. Die Gesamtbeste des Jahrgangs, Friseurin Pia Grandl (Haag), bekam zudem den Sonderpreis: Sie darf ein Jahr lang kostenlos einen VW Up fahren, nur die Benzinkosten hat sie zu tragen. Dieses Auto mit der Aufschrift „Mit dem Handwerk zum Ziel“ stand am Abend zwar noch nicht da, dafür waren ihr viel Lob und der tosende Beifall von rund 200 Gästen im Saal sicher.

„Alle Jahre werden es weniger, die wir ins Gesellen-Leben entlassen können, dabei brauchen wir das Handwerk doch dringend“, bemerkte Kreishandwerksmeister Waxenberger in seiner Laudatio. „In diesen Berufen ist der Arbeitserfolg jeden Tag sichtbar, auch wird vermittelt, dass Anstrengung, Ausdauer und der Wille zum Lernen unersetzlich sind. Nun habt ihr eine gute Ausgangsbasis für euer weiteres berufliches Leben, wir sind stolz auf euch“.

Der oberste Handwerker im Landkreis gab auch seinen Eindruck wieder, dass das Handwerk mehr Anerkennung in der Gesellschaft erfahre. „Was ihr gelernt habt, gehört euch fürs Leben.“

Immerhin gebe es derzeit 2613 Handwerksbetriebe im Landkreis, die 757 junge Menschen ausbilden, 45 Prozent aller Auszubildenden entfallen dabei auf die Handwerksbetriebe. „10 500 Handwerker haben im vergangenen Jahr immerhin 1,63 Milliarden Euro im Landkreis erwirtschaftet, ohne die Material-Krise wäre es sogar noch mehr geworden.“

In diese Kerbe hieb auch Landrat Martin Bayerstorfer in seinem Grußwort. „Der Landkreis Erding ist ein Handwerker-Landkreis, wir belegen immerhin Platz fünf in Oberbayern, bei den Lehrlingen sogar den ersten Platz.“ Der Freistaat trage viel zum Erfolg des Handwerks bei, so sei als Beispiel die Ausbildung zum Meister kostenfrei. Junge Handwerksleute hätten trotz einer suboptimalen Wirtschaftslage sehr gute Chancen für Weiterbildung und Fortkommen. „Dies sollte auch so weitergehen, ich wünsche mir dafür vor allem mehr Bürokratie-Abbau und weniger Vorschriften“.

Als „Grundsteinlegung für eure weitere Zukunft“ bezeichnete Thomas Fisch, stellvertretender Bürgermeister der Gastgemeinde Bockhorn, den Akt der Freisprechung. „Ihr habt zweifaches Glück: Erstens habt ihr eine sehr gute Ausbildung und Geduld durch eure Lehrmeister und Eltern erfahren, zweitens sitzt ihr auf einem der wohl gesegnetsten Flecken der Erde. Was eure Vorfahren hier geschaffen haben, solltet ihr weitertragen – die Welt steht euch nun offen, bleibt engagiert und interessiert“.

Nach einer Kabarett-Einlage von Sarah Brandhuber, die in ihrem launigen Vortrag unter anderem die Schnittschutzhose würdigte und versuchte, sich den Sarg aus einem schwedischen Möbelhaus zum Selbstzusammenbau vorzustellen, bekamen die Prüflinge ihre Urkunden und Geschenke. Sie durften sich noch einmal Innungsweise gruppieren, durften endlich den Abschluss ihrer Zeit als Auszubildende ausgiebig feiern, begleitet von den Klängen der Musikband Duo California.

Die Absolventen

Friseur-Innung: Pia Grandl (Wohnort: Haag / Ausbildungsbetrieb: h-Kult Armstorf), Julia Haußer (Wartenberg/Bettina Haarstudio Erding), Lena Katterloher (Hohenlinden/Friseurteam Scholz Taufkirchen), Veronika Matt (Erding), Rebecca Reiter (Walpertskirchen/beide Salon Kuliga Erding), Christina Stübing (Dorfen/ bfz Erding), Lisa-Marie Vieregg (Taufkirchen/Friseurteam Scholz Taufkirchen).

Metzger-Innung: Franziska Hofer (Inning/Hofer Inning), Maximilian Glas (Wartenberg/ Stuhlberger).

Schreiner-Innung: Leopold Achter (München/Holzrausch Forstern), Vinzenz Bauer (Erding/ Bauer und Söhne Dorfen), Luis Brunner (München/Holzrausch Forstern), Antonia Forster (Neufarn/Deuritz Aufkirchen), Veronika Gruber (Bockhorn/Bartl Bockhorn), Carsten Hannatzsch-Gerber (Finsing/Atelier Seitz Neuching), Jonas Köhler (Wartenberg/BsV Hörlkofen), Benedikt Kurz (St. Wolfgang/Grundner St. Wolfgang), Daniel Lamprecht (Erding/Wittmann Oberneuching), Felix Lehr (Erding/Kellner Walpertskirchen), Sebastian Meckl (Pliening/Wittmann Oberneuching), Moritz Rabenstein (München/Kellner Walpertskirchen), Benjamin Riedl (Erding/Kolbinger Niederding), Johannes Schmid (Taufkirchen/Bauer und Söhne Dorfen), Simon Wolff (Dorfen/Daumoser St. Wolfgang).

Zimmerer-Innung: Pascal Jan Fieger (Ottobrunn/Lippacher Ottenhofen), Sebastian Gröppmair (Oberding/Stimmer u. Moser Neuching), Thomas Holzner (Steinkirchen/Stuckenberger Hohenpolding), Justin Mosebach (Wartenberg/Hintermaier Wartenberg), Fabian Naumann (Hohenpolding/Stuckenberger), Philipp Perner (Buch a. Buchrain/Dondl u. Wagner), Simon Poller (Grafing/Gaigl Holzbau Forstern), Michael Reis (Lengdorf/Wimmer Holzbau Isen), Philipp Stangl (Berglern/Haindl Grucking), Jonas Strauch (Erding/Zimmermann u. Fröschl Hörlkofen), Jule Noel Wex (Erding/Mayer Walpertskirchen), Andreas Wimmer (Finsing/Stimmer u. Moser Neuching), Robert Wimmer (Isen/Stöger Burgrain),Domenik Zuck (Kirchheim/Holzbau Körner Finsing).