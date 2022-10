41 neue Flüchtlinge im Landkreis Erding

Von: Hans Moritz

Vor allem aus Syrien kommen derzeit viele Flüchtlinge an. © AFP

Das Thema Flucht und Unterbringung gewinnt auch im Landkreis Erding wieder an Schärfe, die Zahlen steigen.

Erding - Waren es in den vergangenen Wochen um die 15 Geflüchtete, die pro Woche neu ankamen, waren es vergangenen Freitag bereits 41. 20 weitere werden im Lauf dieser Woche erwartet. Das teilt das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung mit.



Nach der Redaktion vorliegenden Regierungsunterlagen hinkt Erding bei der Aufnahme anderen Landkreis seit Wochen hinterher. Am 3. Oktober betrug die so genannte Untererfüllungsquote 11,3 unter 100 Prozent, im August waren es minus 23,4. Zum Vergleich: Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat eine Übererfüllung von 23,4 Prozent, in Starnberg sind es sogar 26,6 Prozent. Bei den direkten Nachbarn sieht es so aus: Freising 13,7 und Ebersberg 10,6 über 100 Prozent. Oberbayern weist eine Übererfüllung von 1,1 Prozent auf. Das Ankunftszentrum in München ist faktisch voll. Dennoch kommen derzeit 120 bis 140 Flüchtlinge neu an – täglich. Laut Regierung handelt es sich vor allem um Syrer, gefolgt von Türken und Afghanen. Neue Ukraine-Flüchtlinge gibt es kaum.



Erste Landkreise erwägen, die Fehlbeleger aus den Quartieren der Landkreise ausziehen zu lassen. Es handelt sich um anerkannte Asylbewerber, die aber auf dem Wohnungsmarkt keine Bleibe finden. Das Problem: Müssen sie raus, sind sie im nächsten Moment obdachlos und fallen in die Zuständigkeit der Gemeinden. In Erding ist dieser Schritt nicht geplant, teilt Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mit. ham