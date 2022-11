50. Ardinger Adventssingen: Besinnliches Innehalten

Stimmgewaltiges Finale: Am Ende der stimmungsvollen Jubiläumsveranstaltung in der voll besetzten Stadtpfarrkiche St. Johannes fanden sich alle Mitwirkenden und die Zuhörer im gemeinsamen Gesang. © Vroni Vogel

Seit 50 Jahren gibt es das Ardinger Adventssingen. Es hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das Jubiläumskonzert in der Stadtpfarrkirche Erding war bestens besucht.

Erding – Während draußen am ersten Adventssonntag fröhlicher Trubel auf dem Christkindlmarkt herrschte, bekam man in der Stadtpfarrkirche St. Johannes mit dem Ardinger Advent eine Zeit des besinnlichen Innehaltens geschenkt. Das Gotteshaus war voll besetzt, als Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle das Wort ergriff und in einer kurzen Rede auf die 50 Jahre dieser traditionsreichen Veranstaltung zurückblickte.

Loechle, selbst ein Vollblutmusikant und ehemaliger Leiter der Kreismusikschule Erding, hatte den Ardinger Advent 1972 aus der Taufe gehoben und über 30 Jahre organisiert. Als Mann der ersten Stunde begrüßte er einen Weggefährten: Prälat Josef Mundigl nahm am stimmungsvollen Adventskonzert teil. Loechle betonte mit Blick auf den Benefizgedanken, dass der Ardinger Advent bis heute seiner Intention treu geblieben sei und sich nicht kommerzialisiert habe.

Unzählige Gesangs- und Instrumentalgruppen haben im Laufe der Jahre mitgewirkt. Anlässlich des 50. Jubiläums erfreuten hochkarätige Volksmusikgruppen und der Kirchenchor St. Johannes mit seinem Leiter Georg Rothenaicher die vielen Besucher. Bei Kerzenschein und mit voralpenländischen Weisen tauchte man ein in die Bibelgeschichte von Jesu Geburt. Die Johannesbläser schickten ihre volltönenden Klänge in den Raum. Die interessanten Arrangements des Ensembles ließen aufhorchen.

Mit schönen Stimmen, die harmonisch fein zusammenklangen, verkündete der Ardinger Dirndldreigsang „Advent is a Leichtn“, und der Chor ließ vielstimmig den Stern von Bethlehem am Himmel erstrahlen. Geschmeidige Klänge waren von der Haindl-Geigenmusi zu hören – bedächtig, inwendig fröhlich und musikantisch. Feierliche Glanzpunkte setzte auch die Walpertskirchner Festtagsmusi. Bodenständiger Männergesang war von den Westacher Sängern zu hören, die von Marias Wanderung übers Gebirge erzählten. Auch die Weinberg Zithermusi bereicherte das Programm mit ihren Stücken. Am Ende fanden sich alle Mitwirkenden und die aufmerksame Zuhörerschaft im gemeinsamen Gesang. Über die Musik entstand ein schönes Miteinander, bevor man wieder auseinanderging.

Der Pfarrcäcilienverein Erding freute sich über die zahlreichen Besucher. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung kommt der St. Nikolaus-Schule Erding und dem Sophienhospiz zu Gute. Im Anschluss an das Konzert in der Kirche wurden Loechle und Rothenaicher geehrt, die sich beide über Jahrzehnte für das Ardinger Adventssingen engagiert haben. VRONI VOGEL