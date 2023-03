Frauen überall im Hintertreffen

Von: Hans Moritz

Die AsF Erding in Feierlaune (vorne, v. l.): Melanie Schäfer, Ulla Dieckmann, Doris Rauscher, Hildegard Kronawitter und Jutta Harrer, dahinter die Männerrunde mit (v. l.) den SPD-Politikern Manfred Slawny und Georg Nagler sowie Erdings OB Max Gotz (CSU). © AsF Erding

Feiern und fordern – dieser Spagat gelang bei der 50-Jahrfeier der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Erding.

Erding - Im Gasthof zur Post wurde auf die vergangenen Jahrzehnte zurückgeblickt. Zugleich war man sich in der SPD-Gliederung einig: Es ist nach wie vor viel zu tun, um die volle Gleichberechtigung der Frauen zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung der AsF.



Zu den Ehrengästen zählten unter anderem die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Hildegard Kronawitter, die sich stets als Interessenwalterin der Erdinger verstand, sowie Erdings Oberbürgermeister Max Gotz. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Duo BÖF (Bayerisch Österreichischer Feinklang),



Die Festrede hielt Doris Rauscher, Mitglied des Landtags und Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie. Sie hob laut der Mitteilung hervor, dass die AsF in Erding in den zurückliegenden 50 Jahren „stetig engagiert und aktiv für die Gleichberechtigung der Frauen eingetreten ist“. Die Frauenbewegung habe im Vergleich zum Anfang des 20. Jahrhunderts bereits viel erreichen können. Dennoch seien Frauen nach wie vor weniger erwerbstätig als Männer, verdienten weniger – Schlagwort Gender Pay Gap – und müssten neben dem Beruf auch die Sorgearbeit in der Familie zum überwiegenden Teil tragen. Das führe, so Rauscher weiter, oftmals gerade für Frauen durch geringere Renten in die Altersarmut.



Ferne monierte die Abgeordnete aus Ebersberg, „dass nach wie vor zu wenige Frauen in der Politik vertreten sind.“ Die SPD stehe aufgrund der 1988 eingeführten Frauenquote für Listen „hier besser da als die meisten anderen Parteien“. So sei die SPD die einzige Fraktion im bayerischen Landtag mit einer Frauenquote von 52 Prozent.



Gerda Kopp, Jutta Harrer und Katharina Hintermaier schilderten anschaulich und kurzweilig die Aktionen und Erfolge der AsF Erding von der Gründung bis zum heutigen Tag. „Mit Kreativität und unermüdlichem Engagement“ habe die AsF etwa die Einrichtung einer Gleichstellungsstelle oder die Schaffung des Frauenhauses vorantreiben und immer wieder auf Missstände aufmerksam machen können. Beispielsweise setzte sich die AsF 2021 mit einer Plakataktion und einem Spaziergang dafür ein, in Erding mehr Straßen nach Frauen zu benennen – aktuell gibt es nur acht.



Über all die Jahre waren viele Frauen engagiert dabei, hervorzuheben ist Anne Dasch, die die AsF in Erding mit begründet und geprägt hat (wir berichteten).



Seine Wertschätzung für die Arbeit der AsF und der Frauen zum Ausdruck brachte Benedikt Klingbeil, junger Landtagskandidat der SPD Erding. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann müsse „eine Selbstverständlichkeit für alle“ sein.



Die AsF wird anlässlich ihres Jubiläums weitere Veranstaltungen anbieten, unter anderem einen Vortrag zum Thema „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ von Helma Sick, Finanzexpertin für Frauen, Buchautorin und Brigitte-Kolumnistin, am 29. Juni in der Stadthalle Erding. red