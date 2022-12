75 Jahre Caritas Erding: „Wir sind alle gefragt, den Nächsten zu sehen“

Von: Michaele Heske

Diskutierten über die Herausforderungen der sozialen Arbeit (v. l.): Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier, Caritas-Kreisgeschäftsführerin Alexandra Myhsok, Moderator Hans Moritz, 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, Sozialministerin Ulrike Scharf und Caritas-Diözesanvorsitzende Gabriele Stark-Angermeier. Bauernfeind kämpft für Wärmestube Scharf: Mehr Geld fürs Soziale „Holt Betroffene mit ins Boot“ © Michaele Heske

Seit 75 Jahren engagiert sich die Caritas im Landkreis Erding - und das auf vielfältige Weise. Eine Podiumsdiskussion zeigt Bandbreite der Hilfen und Herausforderungen.

Erding – Mit einer Podiumsdiskussion und einem Tag der offenen Tür hat die Caritas Erding ihr 75. Jubiläum gefeiert. „Die Caritas federt soziales Leid ab“, lobte Sozialministerin Ulrike Scharf gleich zu Beginn der Diskussion im Erdinger Weißbräu. Ein Schwenk durch die vielfältigen Angebote der Organisation gab ihr recht: Ob in Einrichtungen für ältere Menschen, Kinder, Jugendliche und Familien, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung – die Caritas ist in schwierigen Lebenslagen immer „Nah am Menschen“, wie auch ihr Motto lautet.

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 mit einem Angebot für Geflüchtete in Wartenberg, damals brauchten die Menschen Hilfe. So wie auch heute. „Die Zeiten sind angespannter denn je, die Armut nimmt zu, und die Not schlummert im Verborgenen“, führte Moderator Hans Moritz ins Thema ein. „Wir brauchen die Caritas-Arbeit dringender denn je“, beteuerte Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier: „Die Caritas hat nie aufgehört, neu anzufangen – aus ihren Wurzeln heraus unterstützen die Mitarbeiter bei den aktuellen Krisen.“

„Die Menschen suchen derzeit verstärkt Beratung: Inflation und Energiekrise, davor Corona, das macht Angst“, so Moritz. Hinzu kämen der Ukraine-Krieg und die vielen Flüchtlinge, die im Landkreis eine neue Heimat suchen.

2. Bürgermeisterin und Nachbarschaftshilfe-Vorsitzende Petra Bauernfeind berichtete: „Die Zahl der Tafelkunden hat sich verdoppelt.“ Darunter seien nicht nur Neuzugänge aus der Ukraine, sondern auch viele Senioren, „die wegen Inflation und steigender Preisen für Nahrungsmittel ihren Lebensunterhalt nicht mehr ohne die Tafeln stemmen können.“

Ein Wärmestüberl im alten Postgebäude, für das sich Bauernfeind im Stadtrat stark gemacht hatte, war vor gut einem Jahr abgelehnt worden. Der Bedarf für dieses niederschwellige Angebot sei indes nach wie vor da, sagte die Vize-Bürgermeisterin.

Gabriele Stark-Angermeier, Vorsitzende des Diözesan-Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising, erklärte: „Auf Initiative der Caritas gibt es in zwei Kirchengemeinden in München Räume, in denen sich Bedürftige aufwärmen und dabei mit Sozialpädagogen und ehrenamtlichen Helfern ins Gespräch kommen können.“ Daraufhin ergänzte Bauernfeind: „In 14 Tagen könnte ich ein Wärmestüberl in Erding aufmachen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“

Neben den 200 Mitarbeitern der Caritas gibt es fast 180 ehrenamtlich Engagierte, ohne die das Helfer-System im Landkreis nicht funktionieren würde, lobte Scharf. „41 Prozent der Menschen in Bayern engagieren sich in Vereinen und Organisationen, das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft.“ Sie habe den Etat ihres Ministeriums auf 7,35 Milliarden „nachjustiert“, betonte sie. Denn: „Wir müssen uns im sozialen Bereich auf neue Herausforderungen einstellen.“

„Die Daseinsfürsorge, die eigentlich Kernaufgabe des Staates ist, ist ohne Sozialverbände nicht zu stemmen“, ist Stark-Angermeier überzeugt. Neben Kitas oder Schulsozialarbeit biete die Caritas auch Beratungen und Hilfen an, „die sich am Bedarf vor Ort orientieren“. Diese freiwilligen und ergänzenden Leistungen würden über Spenden und Eigenmittel finanziert – aus Pfarreien und der Erzdiözese, erläuterte die Caritas-Chefin.

„Unser leidvollstes Thema ist Geld“, formulierte sie den Wunsch nach mehr staatlicher Unterstützung. Denn viele Menschen leben auch im reichen Landkreis Erding am Existenzminimum und können Extraausgaben nicht stemmen, die dann die Caritas vor Ort übernimmt.

Aus diesem Topf werden überwiegend die sozialen Beratungsangebote finanziert, das „Mark der Caritas“, erläuterte die Erdinger Caritas-Kreisgeschäftsführerin Alexandra Myhsok. „Wir beraten bei allen Problemlagen, unterstützen bei Anträgen und Behördengängen.“ Über 600 Bürger wendeten sich jährlich an die Beratungsstellen des Erdinger Wohlfahrtsverbandes.

„Der persönliche worst case ist wohl Obdachlosigkeit“, leitete Moderator Moritz zum nächsten Thema über. Die 26 Gemeinden, Märkte und Städte des Landkreises finanzieren dabei gemeinsam die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. „Das ist eine solidarische und freiwillige Leistung“, erklärte Wiesmaier. Dadurch hätten voriges Jahr mehr als 26 Familien vor Obdachlosigkeit bewahrt werden können. Beratungsbedarf hatten rund 180 Menschen, so Myhsok.

Wiesmaier forderte zudem, dass die Leute „besser hinschauen“. Neben der monetären Armut nehme die Gleichgültigkeit zu. „Wir sind alle gefragt, den Nächsten zu sehen, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe.“ Er selbst habe früher für die Caritas gesammelt, sei mit seiner Spendenbüchse von Tür zu Tür gezogen: „Man muss mehr miteinander reden, den Leuten erklären, warum ihre Spende wichtig ist, dann sind sie auch bereit zu geben.“

Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit, der Sozialpsychiatrische Dienst oder auch die ambulante Pflege waren weitere Themenkomplexe des Podiums, alles Aufgaben der Caritas-Familie in der Region. Ebenso wie Inklusion. Hier bietet die Caritas den Fachdienst „BIQ“, was für Beschäftigung, Integration und Qualifizierung steht – etwa im Rentabel-Gebrauchtwarenmarkt in Erding. Langzeitarbeitslose, Menschen mit psychischer Erkrankung und Geflüchtete im Asylverfahren bekommen laut Myhsok unter sozialpädagogischer Begleitung eine Chance auf (Wieder-)Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. „Wir brauchen einen inklusiveren Arbeitsmarkt“, forderte Stark-Angermeier.

Am Ende der Veranstaltung meldete sich eine junge Frau zu Wort: „Ich habe eine psychische Krankheit, war sogar obdachlos. Ich weiß genau, wovon ich rede. Holt uns Betroffene mit ins Boot.“ Für dieses Statement gab es viel Applaus: „Hut ab“, sagte Moderator Moritz. „Dazu braucht es viel Mut.“