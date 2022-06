75 Jahre Erdinger Fußwallfahrt: „Das ist eine große innere Freude“

Von: Gerda Gebel

Die Pilgergruppe beim Einzug mit Pfarrer Josef Mundigl in Altötting, links daneben die damalige Pilgerführerin Magdalena Löffelmann: Unser Bild oben stammt aus dem Jahr 2007. © Privat

Wenn sich die Pilgergruppe zur Erdinger Fußwallfahrt am Pfingstsamstag früh morgens nach Altötting in Bewegung setzt, hat Pilgerführerin Maria Scharlach schon jede Menge Arbeit hinter sich. Seit elf Jahren organisiert die Pretzenerin die Wallfahrt, die in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum feiert.

Erding – „Ihren Ursprung hat die Fußwallfahrt im Jahr 1946“, berichtet Scharlach, die auch die Chronik führt. Drei Erdinger Bürger hatten unabhängig voneinander im Krieg das Gelübde abgelegt, zu Fuß nach Altötting zu gehen, wenn man den Krieg gut überstünde. So marschierten im Frühjahr 1946 die Erdingerin Wilhelmine Ullrich, der Siglfinger Simon Reich und Georg Reiser aus Pretzen in Richtung Altötting. Unterwegs traf man zufällig aufeinander, ging gemeinsam weiter und beschloss am Ende: „Das machen wir nächstes Jahr wieder.“

Im Jahr darauf war die Pilgergruppe auf sieben Teilnehmer angewachsen, die Organisation übernahm Wilhelmine Ullrich, die das Amt als Pilgerführerin später an Magdalena Löffelmann übergab. Seit 2011 ist Scharlach Pilgerführerin. Ihre erste Fußwallfahrt nach Altötting war 1984. „Es hatte in der Nacht stark geschüttet, und ich habe mich schon gefragt, was ich mir da angetan habe“, erinnert sich die 71-Jährige. Freilich sei sie trotzdem mitgegangen – „in der Gruppe ist es halb so schlimm“ –, war begeistert von dem Erlebnis und entschied: „Das mache ich wieder.“

Die ersten Pilger gingen noch die gesamte Strecke zu Fuß, heute wird in zwei Etappen insgesamt 23 Kilometer marschiert, dazwischen kann man sich im Bus erholen. War die Wallfahrt bis vor einigen Jahren noch eine rein private Aktion, so läuft sie heute aus versicherungstechnischen Gründen unter der Schirmherrschaft der Pfarrei St. Johann in Erding.

Pilgerführerin Maria Scharlach aus Pretzen organisiert die Fußwallfahrt seit elf Jahren. © Gerda Gebel

Verbunden damit ist auch eine Menge an Organisationsarbeit, die man als Teilnehmer kaum wahrnimmt. Angemeldet werden muss die Wallfahrt im Pilgerbüro in Altötting, im Landratsamt und bei der Polizei mit einem genauen Streckenplan, der eventuell noch kleine Änderungen erfährt. Organisiert werden muss die Feuerwehr Walpertskirchen, die mit einem Fahrzeug den Pilgerzug anführt, dazu ein privates Begleitfahrzeug als Schluss. Vorbestellt werden müssen das Frühstück beim Bäcker in Tüßling, die Lautsprecher der Pfarrei Langengeisling und die Busse vom Unternehmen Kalb. Mit dabei ist auch ein Sanitäter für Notfälle.

Für den Wallfahrtstag kann sich Scharlach auf ihre langjährigen Unterstützer verlassen: Ludwig Aigner trägt das Kreuz. „Das restliche Jahr hängt es bei mir im Treppenhaus“, wie die rührige Organisatorin erklärt. Als Vorbeter fungiert Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann, der den Rosenkranz betet, stets unterbrochen von Ratschpausen und einem Marienlied. Für den feierlichen Gottesdienst in Altötting braucht es einen Pfarrer. Dies übernimmt meist der frühere Stadtpfarrer von Erding, Prälat Josef Mundigl. „Er freut sich immer sehr, seine Erdinger Gemeinde wieder zu sehen, und übernimmt gern die Zelebrierung der Messe trotz seines hohen Alters von 92 Jahren“, weiß Scharlach.

Für sie ist es eine unruhige Zeit, in der das Telefon pausenlos läutet, um Anmeldungen anzunehmen und Fragen zu beantworten. Doch die vierfache Mutter und Oma von sieben Enkeln bringt das nicht aus der Ruhe. „Das erfordert schon viel Organisationstalent“, sagt sie. Bei Problemen suche sie stets die Hilfe und den Schutz der Mutter Gottes, wie auch bei der Krebserkrankung ihres Mannes. „Da sind wir gleich nach Altötting gefahren“, sagt die Pretzenerin, die seit 51 Jahren mit ihrem Rudi verheiratet ist.

Zum 75. Jubiläum der Wallfahrt ließ man eine besondere Kerze anfertigen. © Privat

Zur Fußwallfahrt in diesem Jahr rechnet sie mit ungefähr 120 Teilnehmern, es seien aber auch schon mal 180 gewesen. Coronabedingt musste die Wallfahrt in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. „2020 bin ich mit Ludwig Aigner allein nach Altötting gefahren. Dort haben wir mit vielen Fürbitten im Namen der Pilgergruppe einen Gottesdienst mitgefeiert“, sagt die leidenschaftliche Pilgerin. Voriges Jahr pilgerte eine kleine Gruppe von 30 Personen das kurze Stück von Tüßling nach Altötting.

Umso mehr freut es sie, dass die Wallfahrt wieder in der regulären Weise möglich ist. Treffpunkt ist am Pfingstsamstag nachts um 1 Uhr in Walpertskirchen am Raiffeisen-Lagerhaus, von dort wird 16 Kilometer nach Dorfen marschiert. „Unterwegs sind drei Pinkelpausen eingeplant, das ist ganz wichtig“, weiß die erfahrene Pilgerin. Von Dorfen fährt der Bus nach Tüßling. Die letzten sieben Kilometer verläuft der Weg entlang dem Kreuzweg bis Altötting, wo die Gruppe am Ortsrand von einem Priester mit Fahne und Kreuz abgeholt und zum Kapellplatz geführt wird. Der Gottesdienst in der Bruder-Konrad-Kapelle beginnt um 8 Uhr, danach gibt’s ein Weißwurstfrühstück. Um 11 Uhr startet der Bus zurück nach Walpertskirchen.

„Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man in Altötting ankommt“, schwärmt Scharlach, „man hat es geschafft und ist endlich da. Das tut so gut, es ist eine große innere Freude“. Nur ein einziges Mal hat sie seit ihrem ersten Bittgang die Wallfahrt verpasst – wegen der Hochzeit ihrer Nichte. „Ich kann mir nicht vorstellen, nicht mitzugehen, da würde mir was fehlen“, sagt sie.

Zweifelte sie anfangs noch, ob sie die Organisationsarbeit schaffen würde, so ist sie heute überzeugt von ihrer Eignung. „Man bekommt auch viel Anerkennung dafür“, sagt sie und freut sich über viele Anmeldungen, die auch kurzfristig noch möglich sind. Ausdrücklich ermuntern möchte sie Neulinge, sich auf die Wallfahrt einzulassen. Neben festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung („Wir gehen bei jedem Wetter“) braucht es eine kleine Brotzeit und Getränke für unterwegs. „In der Gruppe geht es viel leichter als allein, die Gruppe gibt viel Kraft“, erklärt sie und verweist auch auf die Möglichkeit, sich im Begleitfahrzeug eine kurze Ruhepause zu gönnen.

Für das 75-jährige Wallfahrtsjubiläum hat sich die Gruppe eine ganz besondere Kerze von der Wachszieherei Mayer in Altötting anfertigen lassen. Sie wird die Erdinger Pilger begleiten. „Besonders in Zeiten von Corona und dem Ukraine-Krieg brauchen wir den Schutz der Mutter Gottes mehr als je zuvor“, so Scharlachs Überzeugung.

Die Erdinger Fußwallfahrt findet am Pfingstsamstag, 4. Juni, ab 1 Uhr in Walpertskirchen am Raiffeisen-Lagerhaus statt. Anmeldung und Infos bei Maria Scharlach, Tel. (0 81 22) 1 33 59.

