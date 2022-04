Erding: 750 Ukraine-Geflüchtete im Landkreis

Von: Gabi Zierz

Lange und beschwerlich ist die Flucht für die Menschen aus der Ukraine, vorwiegend kommen Frauen und Kinder nach Deutschland, auch nach Erding. © Symbolbild: DPA

Erding – 47 Ukraine-Geflüchtete sind in der vergangenen Woche neu im Landkreis Erding angekommen. Insgesamt sind derzeit 750 Menschen hier, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind.

Das Landratsamt teilt mit, dass die Neuankömmlinge von der Regierung von Oberbayern zugeteilt, über das neue Ankunftszentrum des Landkreises erstversorgt und auf die ihnen zugewiesenen Unterkünfte verteilt worden seien, so Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer.

Unter den Geflüchteten befinden sich ihr zufolge 320 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. „Bislang sind überwiegend Frauen und Kinder, vereinzelt auch ältere Personen im Landkreis Erding angekommen“, erklärt Fiebrandt-Kirmeyer.

458 Menschen und damit mehr als 60 Prozent seien bei Privatpersonen, 292 in Unterkünften des Landkreises untergebracht. Diese verteilen sich auf angemietete Unterkünfte in den Städten und Gemeinden wie folgt: Erding (125), Pastetten (45), Dorfen (34), Taufkirchen (31), Oberding (27), Moosinning (7), Kirchberg (6), Lengdorf (5), Wartenberg (5), Walpertskirchen (4) und Forstern (3).

Die als Puffer geschaffene Notunterkunft in der Turnhalle am Gymnasium Dorfen werde bislang nicht genutzt. Auch seien dem Landkreis keine unbegleiteten minderjährigen Kinder im Rahmen von Bustransporten zugewiesen worden, so die Sprecherin. Dringend gesucht werden weitere Dolmetscher, die die Geflüchteten bei der Ankunft und Registrierung unterstützen können.

Die Registrierung über das Ausländeramt sei gut angelaufen, betont Fiebrandt-Kirmeyer: „Allein über das Ausländerzentralregister konnten bereits über 700 Registrierungen durchgeführt werden.“ Zusätzlich zum laufenden Tagesgeschäft biete die Ausländerbehörde dazu bis zu 90 Termine pro Woche speziell für Ukraine-Geflüchtete an, damit die Anträge für eine Aufenthaltsgenehmigung schnell und umfassend bearbeitet werden könnten.

Um das Verfahren bestmöglich zu vereinfachen, seien die Formulare von ehemals vier auf zwei Seiten gekürzt worden. „Ab nächster Woche wird das Team der Ausländerbehörde zusätzlich noch personell verstärkt, damit die Mitarbeiter sich noch umfassender mit den Anliegen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine befassen können.“

Bei Fragen und Anliegen, die sich generell mit dem Thema Flüchtlinge aus der Ukraine befassen, steht das Landratsamt unter Tel. (0 81 22) 58-10 71 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie per E-Mail an koordinierung-ukraine@lra-ed.de zur Verfügung. Hier können auch Angebote für Hilfs- und Dolmetscherdienste abgegeben werden. Angebote für Unterkünfte können beim Liegenschaftsmanagement unter Tel. (0 81 22) 58-13 42 oder per E-Mail an carmen.mittermeier@lra-ed.de eingereicht werden.