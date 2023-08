81. Erdinger Herbstfest: So fällt die Zwischenbilanz aus

Von: Hans Moritz

Den Ehrenpreis der bayerischen Marktkaufleute überreichte Landesvorsitzender Wenzel Bradac (M.) an OB Max Gotz, rechts Schaustellersprecherin Gabi Rilke. © Hans Moritz

Wirte und Schausteller auf dem 81. Erdinger Herbstfest ziehen eine gemischte Halbzeit-Bilanz.

Erding - Die ersten beiden Tage seien hervorragend gelaufen, seit dem Dauerregen sind die Besucherströme abgerissen – auch in den Bierzelten. Doch in der Schaustellerbesprechung am Dienstag im Cafézelt von Reinhold Dangl herrschte Optimismus – das Wetter soll in den nächsten Tagen wieder „volksfestauglich“ werden, nämlich wärmer und trocken.



„Unser Zelt ist gut gewaschen“, flüchtet sich Klaus Richter, Wirt des Stiftungszelts, im Gespräch mit unserer Zeitung in Galgenhumor. Er und Weißbräuzelt-Wirt Patrick Schmidt sprachen von einem „guten Auftakt“, ehe der Regen kam, der in den Biergärten vor den Zelten zu einem „Totalausfall geführt hat“. Doch Conny Richter ist zuversichtlich: „Ein paar Tage Regen haben wir in Erding fast immer.“ Beide Familien sind sich einig: „Die zweite Hälfte wird besser als die erste.“



Gabi Rilke, Sprecherin der Schausteller, ist zu erfahren, als dass ihr der Regen die Hoffnung wegspülen könnte. „Damit muss man in unserer Branche leben“, sagt sie auf Nachfrage. Vielleicht werde man die vergangenen Tage nicht ganz aufholen können, „aber die Erdinger lieben ihr Herbstfest und halten ihm die Treue. Ich bin da ganz zuversichtlich.“



Liebe und Treue attestierte Wenzel Bradac, Vorsitzender des Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller, der Stadt Erding – und überreichte aus eben diesem Grund den Ehrenpreis für gelebte bayerische Volksfestkultur an OB Max Gotz. Bradac befand, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass sich eine Kommune so zu ihrem Volksfest bekenne und es so intensiv fördere. Erding sorge dafür, dass sein Berufsstand gut leben könne, so Bradac. Im Umkehrschluss täten Volksfeste aber auch der örtlichen Wirtschaft gut.



Gotz sprach von einem bisher erfolgreichen Herbstfest und dankte allen daran Beteiligten, neben Schaustellern und Gastronomie auch der Stadtverwaltung, dem Bauhof und den Blaulichtorganisationen.



Der OB vertrat die Auffassung, dass ein Volksfest mit der Zeit gehen müsse, und nannte drei Neuerungen: die Erdinger Hütt’n, „die ein neues Highlight ist“, die Aktion „Sicheres Herbstfest“ für Frauen (siehe Kasten) sowie die nun für alle kostenlosen Toiletten, für Gotz „ein Beitrag zur Gleichstellung“.



Erdings stellvertretender Polizeichef Harald Pataschitsch zog eine „grundsätzlich positive Zwischenbilanz“. Allerdings habe es schon zwei schwere Körperverletzungen (siehe auch Meldung links) sowie sechs leichte Fälle gegeben. Auffällig sei heuer die signifikante Zahl an Fahrraddiebstählen. Darauf werde man ein Auge haben. Weil an Freitagen und Samstagen besonders viel los sei, „sind wir an diesen Tagen mit deutlich mehr Beamten vor Ort“, erklärte Pataschitsch. Rilke lobte das: „Es ist gut, wenn Sie Präsenz zeigen.“

Wie wichtig ein besserer Schutz von Herbstfestbesucherinnen vor sexualisierter Gewalt ist, zeigt die Zwischenbilanz des BRK-Kreisverbands Erding. „Unsere Mitarbeiterinnen der Aktion ,Sicheres Volksfest‘ waren im Rahmen ihrer Rundgänge bisher sechs Mal involviert“, teilt Sprecherin Danuta Pfanzelt mit. „Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt ist ausgezeichnet.“ Eine Person erkundigte sich laut Pfanzelt bezüglich Hilfe für eine Freundin, die von häuslicher Gewalt betroffen sei. Sie wurde beraten. Der Fall hat aber keinen Bezug zum Herbstfest. Darüber hinaus spricht das BRK von einem bislang friedlichen Verlauf. Die Sanitäter seien nur vereinzelt gefordert gewesen. Mehr als 100 Blasenpflaster wurden ausgegeben.

Aus Reihen der Beschicker kamen zwei Anregungen: Michael Rubenberger bat darum, den Schausteller-Parkplatz zu beleuchten. Nachts sei es extrem eng und dunkel. Und Josef Herrmann („Fisch Beppo“) sprach sich für ein leistungsfähigeres Internet aus. Beide Ideen will Gotz aufgreifen.



Er ging sogar noch darüber hinaus: „Wir erwägen, nahe des Festplatzes beleuchtete Frauenparkplätze einzuführen.“ Der laut Gotz nachvollziehbare Wunsch danach sei vermehrt an ihn herangetragen worden.



Was das Handynetz betrifft, meinte der OB, am Herbstfest könne man auch mal ohne Telefon auskommen. Hier gehe es aber auch um eine schnelle Alarmierung im Notfall.



Am morgigen Donnerstag findet der Kindernachmittag mit Umzug durch die Stadt und Luftballon-Wettbewerb statt. Abmarsch ist um 13.30 Uhr am Bahnhof. Es gibt Ermäßigungen an den Fahrgeschäften. Für Samstag ist das Pferderennen geplant, am Sonntag wird im Weißbräu-Zelt geboxt, ehe um 21.30 Uhr das 81. Erdinger Herbstfest mit einer Lasershow ausklingt.