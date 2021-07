Berufsschule Erding: 82 ausgezeichnete Schüler

538 Absolventen in 21 Fachrichtungen

Von Henry Dinger

538 Absolventen verlassen heuer die Berufsschule Erding. 82 von ihnen bekamen bei der Abschlussfeier Auszeichnungen für ihre besonders guten Leistungen.

Erding – „Wieder eine Abschlussfeier, die nur unter besonderen Hygieneregeln möglich ist und an der die meisten Absolventen nicht teilhaben können – Schade. Aber immerhin eine Abschlussfeier“, sagte Dieter Link zur Eröffnung. Der Leiter der Staatlichen Berufsschule Erding hatte am Freitag die traditionelle Aufgabe, seine Abschlussschüler ins Leben zu entlassen. 538 waren es diesmal, in 21 verschiedenen Berufen – die meisten, 64, sind nun Groß- und Außenhandelskaufleute. Dass von ihnen nur 82 in den lichten Reihen der in vollem Umfang bestuhlten Schulturnhalle saßen, war den Corona-Hygieneregeln geschuldet. Diese 82 wurden an diesem Tag wegen besonders guter Leistungen ausgezeichnet.

+ Insgesamt verlassen in diesem Schuljahr 538 Absolventen die Erdinger Berufsschule. Bei der Abschlussfeier konnten coronabedingt nur 82 in der Schulturnhalle Platz nehmen. Sie wurden wegen besonders guter Leistungen geehrt. © Henry Dinger

Zuvor fasste Berufsschulleiter Link den Abschlussjahrgang zusammen. „Mit ihrem Abschlusszeugnis haben 87 Absolventen den Mittleren Bildungsabschluss erreicht“, erklärte er. 42 seien bereits mit Abi und 213 mit der Mittleren Reife gekommen. Stolz sei er auch auf 15 Schüler aus den Berufsintegrationsklassen, die den Mittelschulabschluss erworben haben. Zudem konnten 93 Absolventen mit dem KMK-Zertifikat Englisch verabschiedet werden. „Damit haben sie den Nachweis erworben, in ihren jeweiligen Berufen auch in Englisch kommunizieren zu können.“

In seiner Rede nutzte Link die Lehre eines afrikanischen Märchens als roten Faden. In diesem soll eine Palme böswillig mit einem schweren Stein am Wachsen gehindert werden. Doch die Palme setzt sich der Last kraftvoll entgegen und wird deswegen besonders stark. „Ein schönes Bild für den Spruch: ,Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben’“, so Link. Den Schülern sei nicht nur die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf eine Last gewesen, auch die Pandemie kam zusätzlich als Bewährungsprobe hinzu. Trotz Masken, Distanzunterricht und manchmal auch Distanzausbildung hätten die Azubis gezeigt, dass auch unter schwierigen Bedingungen gute Abschlüsse möglich sind. Link dankte den Betrieben, die ihre Auszubildenden unterstützt und teils PC-Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt hätten.

Für die Zukunft gab Link den jungen Leuten mit auf den Weg, sich mit ihren Fähigkeiten und Stärken in die Gesellschaft einzubringen, sich in Vereinen, Hilfsorganisationen oder politischen Parteien zu engagieren. Sie sollten auch ihr Recht, bei der Bundestagswahl im September ihre Stimme abzugeben, nutzen. Der Ansprache des Schulleiters folgte die Übergabe der Staatspreise durch den Dritten Landrat Rainer Mehringer. Landrat Martin Bayerstorfer wünschte den Schülern per Videobotschaft einen guten Start ins Berufsleben.

Moderiert wurde die Übergabe im Wechsel von Links Stellvertreter Günther Mittermaier und Manuela Schropp aus der Schulleitung. Mittermaier gab bekannt, dass 26 Absolventen 200 Euro als Geldprämie zu ihrem Staatspreis bekommen. Dafür müssen sie neben verschiedenen anderen Bedingungen auch mindestens ein Note 1,50 im Abschlusszeugnis haben – wobei die Null als zweite Ziffer nach dem Komma hier eine wichtige Rolle spiele. 55 der Abschlussschüler bekamen eine Urkunde ohne Geldpreis überreicht.

Die Ehrenpreise der „Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung“ gab es im Anschluss aus den Händen von Erdings Oberbürgermeister Max Gotz für fünf weitere Absolventen (Bericht folgt).

Die Absolventen

Staatspreis mit Geldpräsent: Florian Klobensteiner, Sophie Schwaiger, Julian Lechner, Luis Wagenspöck, Georgetta Teicu Grams, Lena-Marie Bigl, Alexander Haußmann, Stella Schorn, Maria Gruber, Christian Schirach, Matthias Graßer, Lena Reger, Elias Rosenmaier, Julia Schmutzler, Luca Seisenberger, Clemens Hoeft, Markus Schneider, Anna Sauter, Johanna Lederhofer, Tatiana Urbankova, Justina Jarabekova, Barbara Pfanzelt, Mark Lippstreu, Rumena Hristova, Josef Altmann, Christoph Dondl.

Urkunde ohne Geldpreis: Raimund Kneidinger, Julian Thaler, Daniel Willig, Philip Winkelmayer, Franziska Russer, Anna-Lena Götz, Leon Graße, Lena Lantenhammer, Miandrisoa Rasolofomanana, Alina Storz, Barbara Abegg, Betül Atasorkun, Alina Boehm, Simon Kräck, Manuel Gühmann, Yannick Häusele, Sophie Rothfuchs, Quirin Veling, Sonja Brisch, Lea Franz, Leonie Heinemann, Franziska Kremser, Maximilian Derling, Benjamin Gref, Maximilian Huber, Emily Jurisch, Franziska Kinast, Adriana Ruggiero, Melanie Schmid, Miriam Teek, Katharina Scharl, Christine Bauer, Andreas Baumgärtel, Annika Schön, Johannes Wildgruber, Sophia Hütt, Jeanette Platz, Jessica Horn, Celine Schick, Caroline Walter, Linus Reuter, Bernhard Schober, Stephan Neuwardt, Eva Maria Schmitt, Lea Schneider, Daniela Huber, Melanie Fruhtrunk, Acelya Agbaba, Ramtin Banimostafaarab, Jaslin Kaur, Eva Heigl, Leoni König, Ludwig Kaiser, Tobias Mayr, Vinzent Perfler.