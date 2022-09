87 Kilo Marihuana, Bargeld und eine Axt: Kripo Erding nimmt vier Tatverdächtige fest

Von: Markus Schwarzkugler

Viel Marihuana und Bargeld sowie eine Axt wurden sichergestellt. © Kripo Erding

Nach umfangreichen Ermittlungen ist der Erdinger Kripo ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen: Sie hat 87 Kilo Marihuana sichergestellt. Vier Personen im Alter von 31 bis 39 Jahren wurden inhaftiert.

Erding/Moosburg – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mitteilte, wurde in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags unter Federführung der Kripo Erding ein Wohnanwesen in München durchsucht. Unterstützt wurden die Beamten von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamts.

Das Marihuana fand sich in Fahrzeugen der Tatverdächtigen. Bei Folgedurchsuchungen in mehreren Wohnungen, unter anderem in Moosburg, nahmen die Beamten diverse Datenträger, zahlreiche Luxusuhren und knapp 45 000 Euro Bargeld in Verwahrung. Zudem wurde eine Axt gefunden, die zugriffsbereit gelagert worden war. Die vier Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Folgeermittlungen dauern an.