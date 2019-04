Ein erfolgreicher Knochenjob

Gut 89 000 Euro hat der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 2018 bei Haus-, Straßen- und Friedhofssammlungen im Landkreis Erding zusammengetragen.

Erding–Wieder ein tolles Ergebnis und mehr als zehn Prozent des gesamten Oberbayern-Ertrages. Allein die Angehörigen des Fliegerhorsts in Erding, die in ihrer Freizeit fleißig mit der Sammelbüchse unterwegs waren, haben gut 8600 Euro geschafft. Dafür wurden sie jetzt in einer Feierstunde geehrt.

Oberst Robert Rummel, Standortältester, erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass die Bundeswehr in Erding bald verschwunden sein werde, dass das Heute von Veränderungen geprägt sei, dass man sich aber vor der Zukunft mit der Vergangenheit auseinandersetzen müsse.

Landrat Martin Bayerstorfer freute sich über die fast rekordverdächtige Summe und dankte allen Menschen für ihre Spendenfreudigkeit. „Bayern steht in Deutschland an der Spitze, Oberbayern in Bayern und Erding in Oberbayern“, so der Landrat. Er erzählte von seiner eigenen Erfahrung mit der Sammelbüchse für die Kriegsgräber in jungen Jahren und lobte die Sammler für diesen „Knochenjob“.

Zudem betonte Bayerstorfer, wie wichtig die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge sei, denn immer noch ruhten Soldaten irgendwo auf Feldern und könnten nicht umgebettet werden – sei es aus Geldmangel oder aus politischen Gründen. „Es muss jetzt schnell etwas passieren, denn die letzten Zeitzeugen sind bald nicht mehr da. Keiner weiß dann mehr, wo die Gebeine der Soldaten sind“.

Artur Klein, Bezirksgeschäftsführer des Volksbunds, nahm den Scheck über 8600 Euro freudig in Empfang. Er erinnerte an die symbolträchtige Zeremonie von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron im Waldstück bei Compiègne, an die Inschrift der Erinnerungstafel nach dem Ersten Weltkrieg, die nun durch eine weitere Tafel ergänzt worden sei. Eine „Versöhnung über den Gräbern“ habe durch partnerschaftliche Politik realisiert werden können.

„Im „Ring der Erinnerung, dem Internationalen Memorial Notre-Dame-de-Lorette bei Lens, sind die Namen aller 580 000 in der Region Gefallenen alphabetisch eingraviert, egal welcher Nationalität“, sagte Klein.

Der Volksbund pflegt derzeit 832 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu „Lernorten der Geschichte“ für künftige Generationen zu entwickeln. Heuer wurden bereits Informations- und Erinnerungstafeln an den Kriegsgräberstätten in Ingolstadt und Fürstenfeldbruck übergeben. elv