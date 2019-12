A 6 in der Haager Straße in Erding angefahren: Zeugen werden  gesucht

Eine Erdingerin wollte nur kurz zum Bäcker gehen, sie parkte ihr Auto in der Haager Straße in Erding. Als sie nach einer halben Stunde wieder zurückkam, traute sie ihren Augen nicht.

Eine 51-jährige Erdingerin hat am Freitagnachmittag in der Zeit von 14.45 und 15 Uhr ihren Audi A6 an der Haager Straße in Erding laut Angaben der Polizei ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und ist zum Bäcker gegangen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Auto angefahren wurde. Der bislang unbekannte Täter flüchtete. Der Sachschaden am rechten Heck des geparkten Audi beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei Erding bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0 81 22) 9 68-0 . and